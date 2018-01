Tuli ilta, tuli aamu - ja kaksi eroavaa presidenttigallupia: molemmissa Niinistön kannatus laski

Sauli Niinistön suosio on pudonnut sekä Alma Median että Helsingin Sanomien kannatuskyselyssä. Ero gallup-kannatuksessa on hänellä kuitenkin 10 prosenttiyksikköä. Tiivistimme kyselyiden yhtäläisyydet ja erot.

Presidentinvaaleista julkaistiin kahdentoista tunnin sisällä kaksi kannatusgallupia, joissa molemmissa yhtäläistä oli kansanliikkeen ehdokkaan Sauli Niinistön laskeva trendi.

Torstai-iltana Alma Median kannatuskysely näytti kärkipaikkaa pitävän Niinistön kannatukseksi 58 prosenttia, kun se oli marras-joulukuussa ollut 70 prosenttia.

Vastaavasti perjantaiaamuna julkaistu Helsingin Sanomien gallup näytti Niinistön kansansuosion pudonneen 68 prosenttiin. Lehden edellisessä, joulukuussa tehdyssä kyselyssä Niinistöä oli ilmoittanut kannattavansa 75 prosenttia.

Molemmat gallupit näyttivät pudotusta edellisistä luvuistaan: missä HS:llä pudotus oli seitsemän prosenttiyksikköä, oli Alma Medialla vastaava peräti 12 prosenttiyksikköä.

Yhteistä molemmissa gallupeissa on myös se, että oman valitsijayhdistyksensä ehdokas Paavo Väyrynen on kyennyt nostamaan kannatustaan.

Joulukuussa mukaan ehtinyt Väyrynen on noussut molemmissa kyselyissä presidenttikisan kolmanneksi, ohi perussuomalaisten Laura Huhtasaaren.

Missä gallupit eroavat?

Niinistön kannatus on molemmissa laskenut, mutta ero suosion laskun määrässä on huomattava. Toista kauttaan tavoittelevan presidentin kannatuksen ero on huomattava, kaikkiaan 10 prosenttiyksikköä.

Toinen ero on, että kyselyissä Merja Kyllösen (vas.) ja Tuula Haataisen (sd.) järjestys on keskenään eri. Alma Median kysely näyttää kuudentena Haataista ja seitsemäntenä Kyllöstä, HS-gallupissa kaksikko on toisin päin.

Gallupien tekotavoissa on myös eroja. Helsingin Sanomat tilaa oman kyselynsä Kantar TNS -tutkimusyritykseltä, ja lehden mukaan kyselyn aineisto on kerätty "tietokoneavusteisella puhelinhaastattelulla". 1 000 haastattelun joukko kerättiin 8.-17. tammikuuta, ja kyselyn virhemarginaaliksi on ilmoitettu kolme prosenttiyksikköä.

Alma Media puolestaan tilasi oman gallupinsa toiselta yhtiöltä, Tietoykköseltä. Alman kyselyssä otanta on myös suurempi, haastatteluja on tehty 1 500. Noin kolmannes on kerätty puhelimitse ja reilu tuhat internet-kyselyllä. Alman virhemarginaaliksi on ilmoitettu 2,5 prosenttiyksikköä. Vastausaika on 9.-17. tammikuuta.

Otannasta Alma on vielä ilmoittanut, että se on kerännyt omansa "satunnaisotannan ja kiintiöpoiminnan" yhdistelmänä.

Kiintiöpoimintaa käytetään Tilastokeskuksen mukaan kyselyissä tasaamaan eroja esimerkiksi ikäryhmien välille, jotta vastaajat vastaisivat edustavasti perusjoukkoa.

Molemman kyselyn tavoitteena on saada sama perusjoukko eli Suomen kansa.

Gallupien kannatuseroista huolimatta presidenttiehdokkaiden todellinen kannatus mitataan sunnuntaina 28. tammikuuta, kun vaaleista järjestetään ensimmäinen kierros.

Jos yksikään ehdokas ei saa yli 50 prosentin kannatusta, on luvassa myös toinen.