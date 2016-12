Tulevina vuosina valkeat joulut ovat luultavasti muisto vain

Ilmastonmuutos on maapallolle luonnollinen asia. Aikoinaan koko Suomi on ollut massiivisen jääpeitteen alla. Tätä kutsutaan jääkaudeksi. Aikanaan myös Grönlanti on ollut vihreää tasankoa, mutta on nyt lähes täysin jäässä.

Ihminen pilaa saasteillaan juotavan veden ja hengitettävän ilman. Ilmastonmuutokseen ihminen puolestaan ei voi vaikuttaa ja aivan turha edes kuvitella, että ihminen voisi estää seuraavan jääkauden joka sieltä tulee täydellisellä varmuudella. Se mitä ihmiskunta voi tehdä, on lopettaa veden ja ilman saastuttaminen jotta me kaikki voisimme elää täällä terveinä. Luojan kiitos Donald Trump on seuraava presidentti, sillä hän on luvannut lopettaa ilmasto-huuhaan ja nyt ryhdytään keskittymään saastuttajien kuriin laittamiseen ja tuloksena on puhdas vesi ja ilma jota Trump on äänestäjilleen luvannut.