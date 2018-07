Lomareissulla Italiassa oululaisen silmät olivat pudota päästä, kun junan nopeusnäytössä lukema oli lähes koko satojen kilometrien matkan ajan 300 kilometriä tunnissa. Juna oli täsmälleen samanlainen Pendolino, joilla ajetaan muun muassa Oulun ja Helsingin väliä.

Miksi Suomessa junilla ei pääse kolmeasataa, kunnossapidon aluevastaava Antero Kaukonen Liikenneviraston radan kunnossapidon yksiköstä?

– Suomen rataverkolla ei ole sellaisia rataosia, joiden raidegeometria eli kurvit, korkeussuuntaiset muodot, kallistukset ja niin edelleen, olisi suunniteltu noin suurille nopeuksille. Kalustolla voisi teknisesti ajaakin nykyistä lujempaa, mutta on ajettava rataverkkomme mukaisilla rajoituksilla.

– Suomen rataverkosta huomattava osa on yksiraiteista, ja edelleen teoreettistenkin suomalaisten maksiminopeuksien järkevä hyödyntäminen tarkoittaisi sitä, että tavarajunat tai muu hitaampi kalusto pitäisi saada pois tieltä.

Mitä Oulu–Helsinki-välillä ajavien junien merkittävä nopeuttaminen vaatisi?

– Ensinnäkin kaksoisraiteen koko matkalle ja ennen kaikkea sen, että rataa pidettäisiin ihan eri tavalla kunnossa. Kiskon pinnan fyysinen asema ja kunto tulee olla sitä tiukempi, mitä lujempaa junalla halutaan ajaa. Pienikin heitto radan pinnassa merkitsee ihan eri asiaa, kun mennään satasta kuin että mennään kahtasataa.

Tullaanko rata saattamaan joskus sellaiseen kuntoon, että nopeus voisi lähestyä sitä 300:aa kilometriä tunnissa?

– Sellaista tarkoitusta ei ole kirjattu mihinkään. Suomessa eivät riitä matkustajamäärät eivätkä rahat.

Miksi Italiassa rahat riittävät?

– Kuinka paljon sinne on annettu EU-rahaa, tai kuinka paljon eteläisessä Euroopassa on junaliikennettä, joka kulkee maasta toiseen. Siellä on myös käyttäjiä paljon enemmän kuin meillä. Rataverkko on ollut olemassa paljon kauemmin kuin täällä, eikä siellä rataverkolla myöskään ole routaongelmia.

Millaista vauhtia Suomessa nopeimmillaan junat ajavat?

– Maksiminopeus on tällä hetkellä 220 kilometriä tunnissa. Sillä vauhdilla ajetaan muun muassa Kerava–Lahti-välillä ja Allegro-reitillä Lahdesta Kouvolan suuntaan. Oulu–Helsinki-välillä kuljetaan enimmillään 200 kilometriä tunnissa.