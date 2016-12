Tuleva tuomiorovasti haluaisi vihkiä samaa sukupuolta olevia – joutuu toimimaan vastoin omaatuntoaan

On se hyvä, ja kaikella kunnioituksella kirkkoinstituutiota ja tuomiorovastia kohtaan mutta, että tällaiset nousukkaat ja aallon harjalla ratsastajat eivät sentään voi tehdä ihan mitä vain haluavat - mitä omatunto sanoo. Kohtahan he rakkauteen vedoten tekevät vielä kauheampiakin asioita. Rakkautta voidaan käyttää ihan miten halutaan. Tästä osoiteuksena ovat nämä terroriteotkin, niidenkin tekijät kai rakastavat jotakin heidän omassatunnossaan?

Eihän kirkolla ole ollut enää pitkään aikaan sellaista sanomaa, joka koetaan sellaiseksi, että sitä voitaisiin tavoitella. Se, että "kaikki käy"-linja ei vedä, se on kirkon valitsema sekulaari ja ihan oma linja, johon on normaalin ihmisen vaikea sisäistyä. Samoin se, että tällä hetkellä esimerkiksi kirkko suojelee lainsuojattomia eli näitä paperittomia pakolaisia rakkauteen vedoten eli toimii maallista lakia vastaan. Jos minulla ei olisi papereita, mitenkä minun kävisi, mitä luulette? Tulisi siitä poliisiasia ja jokin rangaistus hyvin todennäköisesti. On hyvin surullista, että kirkko suojelee tässä mielessä rikollisuutta!

Tasa-arvo, mitä se oikein on? Kirkon hyväksyessä naispappeuden, piti sinne tulla ihmisten ryntäys. Missä tämä ryntäys nyt on? Pyydän tuomiorovastilta tähän vastausta. Minulle on ihan sama kuka kirkossa saarnaa, mutta jos saarnan sisältö on yhtä hömppää tasa-arvosta ja joulun ajan tarinoista kuten tämä haastattelun sisältökin, ei kai sitä kukaan järkevä ihminen jaksa kuunnella. Heti uuden tehtävän aluksi voisi lukea bibliaa ja tutustua historiaan, että onko todella joulun ajan tapahtumat tarinoita, vaiko ei?

Onnea ja menestystä uudessa tehtävässä!