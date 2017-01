Tuleva ministeri Saarikko: Päätöstä Fimean pääpaikasta ei voi ikuisesti lykätä

Tuleva perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) ei yllättynyt selvitysmies Osmo Soininvaaran perusteista, joilla tämä haluaisi siirtää lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean pääpaikan Kuopiosta Helsinkiin.



– Siihen hän ei äkkikatsomalta tarjoa laajasti uutta. Hän kuitenkin lähestyy asiaa rakentavasti ja tunnustaa Kuopiossa olevan osaamiskeskittymän merkityksen, Saarikko kiittelee.



Soininvaara ehdottaa, että Kuopiossa jatkettaisiin lääkehoitojen arviointiin ja lääkehuollon kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Lisäksi kaupunkiin voitaisiin perustaa suunnitteilla olevan Kansallisen neurokeskuksen päätoimipiste.



Saarikko ymmärtää, että Fimean henkilökunta odottaa keskuksensa pääpaikasta poliittista ratkaisua.



– On selvää, ettei asiaa voida ikuisesti lykätä päätöksenteossa, hän sanoo.



Keskusta on tukenut Fimean alueellistamista Kuopioon. Saarikon mukaan mitään uusia johtopäätöksiä ei ole juuri valmistuneen raportin pohjalta puolueessa tehty.



Ministeri Liisa Hyssälä (kesk.) päätti vuonna 2009 lakkauttaa Lääkelaitoksen ja sijoittaa sen seuraajan Fimean Kuopioon. Tehtävien siirto on kuitenkin ollut hankalaa, koska sinne ei ole saatu riittävästi osaajia.



Myös STM:n osastopäällikkö Kirsi Varhilan johtama selvitysryhmä esitti viime vuoden helmikuussa Fimean päätoimipaikaksi Helsinkiä.



Soininvaaran mukaan Fimean toimintojen siirto Kuopioon voisi toteutua vain laajojen irtisanomisten avulla, jolloin sen toiminta vaurioituisi pysyvästi.



– Fimea on täysin riippuvainen avainhenkilöstöstään, joiden osaamista ei ole varaa menettää toimintojen siirron takia. Kokonaisvastuu rekrytoinneista ja sijoittumisesta tulisi jättää Fimean operatiivisen johdon päätettäväksi, Soininvaara ehdottaa.



Soininvaara muistuttaa, että Fimean tuloista vain 15 % tulee valtion budjetista. Loput tulevat maksullisesta toiminnasta, josta ulkomaiset lääkealan toimijat rahoittavat noin 90 prosenttia.