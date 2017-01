Tuleeko suklaan syömisestä finnejä?

Moni kokee, että vyötärön lisäksi suklaan syöminen näkyy naamassa, johon nousee aikuisillakin ikäviä näppylöitä. Johtuvatko iho-oireet herkuttelusta vai onko tämä yhteys vain kuviteltua?

Aiheuttaako suklaan syönti finnejä, iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Seppo Saari Turun Terveystalosta?



– Kyllä sillä voi olla vaikutusta. Olen sanonut potilaille, että jos tuntuu siltä, että suklaa ja makeat tekevät lisää näppylöitä, niiden kanssa täytyy vain pysyä kohtuudessa. Erityisesti nopeat hiilihydraatit, kuten karamellit, suklaa ja limsat, ovat iholle pahaksi.



– Sellaisiakin tutkimustuloksia kyllä on, että nimenomaan kaakaolla saattaa olla pahentava vaikutus, mutta ehkä se on kuitenkin enemmän tämä sokeri.



Tuleeko juustoista tai muusta rasvaisesta ruuasta näppylöitä?



– Siitä ei ole oikein selvää tutkimusnäyttöä, että rasvainen ruoka pahentaisi iho-oireita. Sen sijaan ylipainoisella on suurempi riski saada finnejä. Sopusuhtaisuus on ihonkin kannalta hyvä.

Voiko ruokavaliolla vaikuttaa näppylöiden määrään?



– Jonkin verran sillä voi vaikuttaa. Suurin tekijä ovat kuitenkin perinnölliset ja hormonaaliset asiat. Ruoka näyttelee siinä pienempää roolia.

Voiko joillakin tietyillä ruoka-aineilla sitten edistää ihon terveyttä?



– Kuidut ja hitaat hiilihydraatit, kuten täysjyvätuotteet, hedelmät, marjat ja juurekset, voivat olla hyväksi iholle.

Kannattaako finnien takia mennä lääkäriin?



– Lääkäriin pitää ehdottomasti mennä, jos näppylät häiritsevät elämää ja jos iholle jää vähänkin arpea. Akne painaa etenkin nuoria ihmisiä kovasti, ja siihen täytyy puuttua. Sitä pystytään rauhoittamaan lääkityksellä ja muulla.