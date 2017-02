Tukes: ”Suomessa on paljon Salon kaltaisia vanhoja kaivoksia, joissa jälkitarkkailu on loppunut”

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin johtavan asiantuntijan Ossi Leinosen mukaan on vaikea arvioida, kuinka paljon Suomessa on Salon kaivosaluetta vastaavia alueita, joissa sortuman riski olisi olemassa.



– Suomessa on kuitenkin paljon vanhoja kaivoksia, joissa jälkitarkkailu on jo Salon kaivosalueen tapaan loppunut, Leinonen sanoo.



Salon Kiskon alueella sijaitsevan Aijalan kaivoksen maa repesi yllättäen avaten viisi metriä syvän valtavan montun. Alue on eristetty ja läheisen kerrostalon evakuointia harkitaan.



Maata on Leinosen mukaa vajonnut Salon kaivosalueella 25 kertaa 25 metriä viiden metrin syvyydeltä.



Salon vanhan kaivosalueen maansortuman syitä ei ole vielä Leinosen mukaan lähdetty selvittämään.



– Olemme lähinnä kartoittaneet tietoja ja tutkineet karttoja.



Leinosen mukaan Salon maansortuman vuoksi ei ole tarvetta aloittaa erityistä tarkkailua muilla Suomen kaivosalueilla, joissa jälkitarkkailu on jo lopetettu.



– Ei ainakaan tähän hätään, Leinonen sanoo.



Salon kaivoksen alueella jälkitarkkailu on Leinosen mukaan loppunut jo useampi kymmenen vuotta sitten, ja kaivostoiminta alueella on lopetettu 50 vuotta sitten.



Aina kun kaivos lopetetaan, tehdään sinne Leinosen mukaan lopputarkastus. Sellainen tehtiin myös Salon vanhaan kaivokseen.



Pöytäkirjoihin merkitään, jos jälkihoitovelvoitteita tai jälkitarkkailua tarvitaan, tai jos alue tulee aidata ja rajoittaa maan käyttöä.



– Nämä jälkitoimenpiteet vaihtelevat ja ovat tapauskohtaisia. Jokainen kaivosalue on aina oma yksilönsä.



Kun kaivos lopetetaan, alueen käyttö- ja hallinta palautuu maanomistajalle. Kaivostoiminnan harjoittajaa voidaan kuitenkin velvoittaa vielä vesinäytteenottoon tai muihin vastaaviin tarkastuksiin. Tämä jälkihoitovelvoite jatkuu ikuisuuteen.



Mikäli entistä kaivostoiminnan harjoittajaa ei enää ole, vastuu voi siirtyä myös maanomistajalle. Muutoin jälkihoidosta vastaa kaivosviranomainen, eli Tukes.