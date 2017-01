Tukes: Ilotulitteista ennätysmäärä valituksia, valvontaa halutaan kehittää

Viallisista ilotulitteista on uudenvuoden jälkeen tullut Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) valituksia moninkertainen määrä aiempiin vuosiin verrattuna. Tukesin verkkosivuilla olevan palautelomakkeen kautta ilmoituksia on tullut jo lähes sata, kymmenistä eri tuotteista. Aiempina vuosina ilmoituksia on tullut enimmillään noin 30.

Tuotevirheiden ja vaaratilanteiden suuri määrä tuli Tukesille yllätyksenä.

- Käymme nyt ilmoitukset läpi ja selvitämme, millaisia vikoja ja ongelmia tuotteissa on havaittu. Ilmoitusten suuren määrän takia kaikkiin ilmoituksiin ei heti pystytä vastaamaan, mutta olemme yhteydessä kaikkiin yhteystietonsa jättäneisiin, ryhmäpäällikkö Kurt Kokko sanoo Tukesin tiedotteessa.

Tukesin mukaan ilotulitealan valvontaa on kehitettävä. Ilotulitteilla ei nykyään ennakkohyväksyntää, vaan niitä valvotaan pistokokein.

- Kansallinen hyväksyntämenettely ilotulitteille loppui heinäkuussa 2010, jonka jälkeen markkinoilla on pikku hiljaa siirrytty CE-merkittyihin ilotulitteisiin, Kokko jatkaa.

Tuotteiden turvallisuudesta vastaa aina yritys: valmistaja, maahantuoja, tai jälleenmyyjä. Ilotulitteet valmistetaan pääosin Kiinassa, jossa myös tuotteiden turvallisuustestaukset lähes aina tehdään. Maahantuojan vastuulla on varmistaa, että tuotteet täyttävät niille asetetut turvallisuusvaatimukset.