Tukes ei tiedä jäljellä olevien virheellisten ilotulitteiden määrää

Markkinoilla myynnissä olleet virheelliset patailotulitteet on poistettu ainakin isoista kauppaketjuista, kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Tukes ei kuitenkaan osaa arvioida, kuinka paljon ihmisille on jäänyt aiemmin myytyjä virheellisiä patailotulitteita.

– Maahantuoja on yrittänyt tavoittaa kaikkia pieniä myyjiä, esimerkiksi urheiluseuroja ja autokauppoja. En osaa sanoa, onko kaikki myyjät tavoitettu, sanoo tuoteyksikön johtaja Tuiri Kerttula Tukesista.

Markkinoilla on ollut myynnissä useita patailotulitteita, joissa oleva ohjetarra on väärässä paikassa. Tukesin mukaan virheellisiä ohjeita löytyy ainakin seuraavista tuotteista: Finlandia, Final Countdown, Paratiisin valloitus, Paratiisin valloitus-B, Gold-patalajitelma, Gold 3, Gold 4, Gold 5, Maanjäristys, Taivassalamoi, Megabosse ja Superbosse.

Markkinoilla on ollut myynnissä useita patailotulitteita, joissa oleva ohjetarra on väärässä paikassa. Keltaisessa tarrassa lukee ”tämä kylki kohti yleisöä.”

Tarra on laitettu vahingossa padan päälle eli se kehottaa ampumaan padan suoraan yleisöä kohti. Tämä aiheuttaa vakavan vaaran ampujalle ja katsojille.

Tukesin mukaan virheelliset tuotteet pitää palauttaa ostopaikkaan eikä niitä saa ampua.