Tukes ehtii tutkia vain murto-osan – tutkijaa huolettaa montako vaarallista tulitetta jää löytymättä

Tukes tiedotti perjantaina, että kuluttajille on päätynyt noin 300 vaarallista ilotulitepataa. Padoissa on keltainen varoitustarra, joka on kuitenkin asennettu väärään paikkaan. Se opastaa asettamaan padan siten, että räjähteet laukeavat väärään suuntaan ja aiheuttavat vaaran katsojille.



Virheellisiä tarroja on löytynyt ainakin kahdeksasta tuotteesta: Finlandia, Final Countdown, Paratiisin valloitus, Gold, Maanjäristys, Taivassalamoi, Megabosse ja Superbosse. Mainitut padat tulee palauttaa kauppaan. Tukes varoittaa, että vaarallisia ohjeita voi olla päätynyt muihinkin tuotteisiin.



Tukes tiedotti vaarallisista löydöksistä myös torstaina. Kolme kunkkua ja Evoluutiopakkaus -nimillä myydyssä padassa osa panoksista saattaa räjähtää liian aikaisin tai jäädä kokonaan laukeamatta. Myös nämä padat pyydetään palauttamaan myymälään.



Ryhmäpäällikkö Kurt Kokko Tukesista selittää, että kauppoihin pääsee vaarallisia ilotulitteita kiireen vuoksi. Suuri osa uudenvuodenpommeista saapuu Suomeen vasta joulun jälkeen. Niitä siis päästään tutkimaan vasta välipäivinä.



– Silloin meillä on kiire ja maahantuojilla on kiire, Kokko harmittelee.



Maahantuojalla on vastuu tuotteidensa turvallisuudesta. Tukes testaa pommeja pistokokein. Torstain vaaralliset padat löytyivät Tukesin kokeissa, perjantain virheelliset käyttöohjeet maahantuojan omavalvonnassa. Kokko myöntää, että Tukesissa tulitteista ehditään testata vain häviävän pieni osa.



– En osaa prosenttilukua sanoa, mutta se on aika pieni, Kokko arvelee eikä usko osuuden nousevan edes kymmeneen prosenttiin.



Tulitteiden turvallisuus huolettaa tutkijaa.



– Tietenkin, kun näin pienellä otannalla löytyy useampia virheellisiä tuotteita, sitä itsekin jää miettimään paljonko niitä jää löytymättä.



Kaikki nyt virheellisiksi huomatut tuotteet ovat Suomen Ilotulitus oy:n maahantuomia. Lännen Media pyysi yritykseltä kommenttia tapauksista. Johtaja Tero Liinanki vastasi sähköpostilla. Hän totesi, että ennenaikaisesti laukeavat padat päätettiin vetää markkinoilta Tukesin ja maahantuojan yhteisellä päätöksellä. Hänen mukaansa testeissä yksi pata kuudesta toimi puutteellisesti.



Virheellisiä ohjetarroja Liinanki ei kommentoinut.



– Tukes on myös viime vuonna sekä aiemminkin toteuttanut tehokasta markkinavalvontaa. Myös viime vuonna Tukes poisti muiden maahantuojien tuotteita markkinoilta oman valvonnan perusteella. Olemme tyytyväisiä Tukesin suorittamaan markkinavalvontaan, Liinanki kirjoitti.



Kokon mukaan vaarallisia tulitteita ei ole löytynyt tänä vuonna enemmän kuin yleensä.



– Kyllä näitä joka vuosi löytyy joitakin kappaleita.



Hän myöntää, että jos tuotteet saataisiin maahan aikaisemmin, Tukes tekisi enemmän ennakkokokeita. Nyt aika ei yksinkertaisesti riitä enempään. Kokko kuitenkin arvelee, että jo ensi vuonna tilanne voi olla parempi.



– Kiinassa on ilmeisesti ajettu tehtaita alas, joten maahantuojien on tilattava tuotteet jatkossa aikaisemmin. Näyttääkin siltä, että markkinat ikäänkuin itse korjaavat tilanteen.