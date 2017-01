Tuhkarokolta suojaavan rokotteen kattavuus jää monin paikoin liian alhaiseksi

Tuhkarokolta suojaavan MPR-rokotteen kattavuus jää liian alhaiseksi kymmenien terveyskeskusten alueella, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Vuonna 2014 syntyneistä lapsista noin 95 prosenttia on saanut MPR-rokotteen. Yli 60 terveyskeskuksen alueella kattavuus jää kuitenkin matalammaksi. MPR-rokotteen kattavuuden pitäisi olla yli 95 prosenttia, koska tuhkarokko on erittäin helposti tarttuva.

THL:n tietojen mukaan ongelma koskee erityisesti Pohjanmaan ruotsinkielistä rannikkoseutua ja suuria kaupunkeja, mutta myös monia muita alueita eri puolilla Suomea.

Jos jonkin alueen tai väestöryhmän rokotuskattavuus on useita vuosia liian matala, esimerkiksi päiväkoteihin, kouluihin ja työpaikoille syntyy tuhkarokolle alttiita ryhmiä, sanoo ylilääkäri Taneli Puumalainen tiedotteessa.

- Suomessa on nyt alueita, joilla paikalliset epidemiat ovat mahdollisia, Puumalainen arvioi.

Euroopassa on puhjennut laajoja tuhkarokkoepidemioita alueilla, joilla rokotuskattavuus on huono. Suomessa MPR-tauteja on esiintynyt 90-luvun jälkeen vain yksittäisinä tartuntoina tai pieninä tautiryppäinä.

MPR-rokote suojaa tuhkarokolta, vihurirokolta ja sikotaudilta. Kaikkiin MPR-tauteihin liittyy vakavien jälkitautien, vammautumisen ja jopa kuoleman riski.