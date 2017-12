Tuhannet tuvat yhä vailla sähköä Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa - luvassa lisää märkää lunta

Avojohdon johtoalue on 5 m molemminpuolin ja sähköyhtiö saa kaataa ainoastaan välittömästi sähkönjakelua uhkaavat puut. Jos maanomistaja ei halua ns. vierimetsää harvennettavan, ei sitä tehdä. Sähköyhtiöt kyllä raivaavat mutta puut taipuvat kaukaa johtoalueen ulkopuolelta linjoille. Lisäksi tykkyyntyvä lumi tarttuu johtoihin ja johtoja katkeaa lumen painosta. Korjaaminen on hidasta ja vaikeaa, kun märkää lunta on paljon joka vaikeuttaa liikkumista. Kelkat uppoavat ja kahlaaminen koestussauvijen, maadoitusvälineiden ja muiden työkalujen kanssa on raskasta. Asentajat ovat todella lujilla ja tekevät kaikkensa.