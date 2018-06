Trumpin ja Putinin kokous Helsingissä "toisi näkyvyyttä ja olisi positiivista" – Suomi voisi puhua ilmastonmuutoksesta

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen (kesk.) sanoo, että Suomi antaa toki palvelua, jos Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin haluavat tavata Helsingissä. Uutistoimisto Reuters ja Politico-lehti ovat uutisoineet, että Helsinkiä harkitaan tapaamispaikaksi.

– Olen täysin lehtitietojen varassa mahdollisesta tapaamisesta. Tietoa sellaisesta ei vielä ole. Suomi antaa palvelua, jos sitä halutaan. Tapaaminen toisi Suomelle näkyvyyttä ja olisi Suomelle positiivista, Vanhanen pohtii Lännen Medialle.

Vanhanen pitää huolestuttavana sitä, että Venäjä ja Yhdysvallat tarvitsevat ulkopuolisen tapaamispaikan presidenteilleen.

– Se kertoo jotakin maailman tilasta, etteivät valtiojohtajat voi vierailla toistensa luona vaan hakevat kolmatta maata tapaamispaikaksi. Se on huolestuttavaa. On hyvä, että on olemassa Suomen kaltaisia paikkoja. Meillä on asialliset suhteet molempiin maihin, Vanhanen toteaa.

Helsinki voi valikoitua kokouspaikaksi esimerkiksi sen takia, että Suomi on turvallinen ja sotilaallisesti liittoutumaton maa. Näin on Politico-lehdessä arveltu.

– EU:n jäsenenä emme ole menettäneet asemaamme hyvien palveluiden tarjoajana, vaikka emme ole idän ja lännen välissä. Silläkin voi olla vaikutusta, että emme kuulu sotilasliittoon. Myös mielenosoitusten mahdollisuus vaikuttaa kokouspaikan valintaan. Suomessa on osattu osoittaa sivistyneesti mieltä, Vanhanen pohtii.

Ilmastonmuutos esille?

Putinin ja Trumpin tapaaminen olisi ennen kaikkea kahdenvälinen keskustelu, mutta Suomellakin olisi mahdollisuus jotakin sanoa vieraileville presidenteille. Vanhasen mielestä ilmastonmuutos olisi hyvä ottaa esille.

– Arktisen neuvoston puheenjohtajana ilmastokysymys olisi luontainen aihe ottaa esille näiden kahden kanssa. Venäjä on mukana Pariisin ilmastosopimuksessa, mutta sekin on suhtautunut skeptisesti ilmastonmuutokseen. Yhdysvallat ei enää sopimuksessa ole. Emme toki pystyisi keskustelujen sisältöön vaikuttamaan, Vanhanen sanoo.

Ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen (kok.) on samoilla linjoilla Vanhasen kanssa.

– Mustan hiilen vähentäminen voitaisiin ottaa esille arktisen neuvoston puheenjohtajuuden ympärillä. Totta kai myös Syyrian ja Ukrainan ongelmat, mutta kyseessä olisi Yhdysvaltojen ja Venäjän kahdenvälinen tapaaminen. He eivät tulisi tänne Suomen kanssa neuvottelemaan, Salolainen miettii.

Myös Salolainen pitää mahdollista tapaamista Helsingissä hyvänä asiana Suomelle. Hän korostaa samalla, ettei Suomi ole puolueeton maa.

– Olemme EU:n jäsen, joten Suomi ei ole puolueeton. Olemme sitoutuneet länteen, Salolainen toteaa.