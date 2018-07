Trump on saapunut Helsinkiin – tviittasi lentokoneesta "Venäjän synneistä"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on saapunut Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

Ensin paikalle saapui lukuisia poliiseja sekä arvovieraiden kuljetukseen tarkoitettuja autoja. Sitten lentokoneeseen vievien rappusten alapuolelle levitettiin punainen matto, jota pitkin astelivat Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja hänen vaimonsa Melania Trump.

Donald Trump näytti hieman väsyneeltä astellessaan alas lentokoneen portaita. Hän kuitenkin vilkutti totisena saapumista seuraavalle medialle.

Ennen Air Force Onea lentokentälle laskeutui Trumpin seuruetta kuljettanut lentokone.

Trump ja hänen vaimonsa Melania Trump majoittuvat todennäköisesti valtion vierastalossa hotelli Kalastajatorpan välittömässä läheisyydessä. Trumpin seurueen majapaikkana toimii hotelli Kalastajatorppa.

Presidenttiparin saapumista seurasi paikalla olevan Lännen Median kuvaajan Kimmo Penttisen mukaan 57 median edustajaa.

Medialle tehtiin tarkka turvatarkastus ennen kuin he heidät kuljetettiin pressikeskuksena toimivan Finlandia-talon edustalta lentokentälle poliisisaattueessa.

Penttisen mukaan matkaa turvasivat myös lukuisat sotilaspoliisit. Myös kentällä toimittajia olivat vastassa poliisit.

Media kuljetettiin VIP-terminaalin ohi kiitotien päähän ja heidän piti odottaa bussissa lentokoneen laskeutumista hieman alle tunnin ajan.

Trump tviittasi koneesta

Presidenttiparia kuljettanut Air Force One laskeutui Helsinki-Vantaan VIP-terminaaliin hieman ennen yhdeksää Suomen aikaa.

Trumpin on tarkoitus tavata Helsingissä Venäjän presidentti Vladimir Putin. Presidentit tapaavat Presidentinlinnassa maanantaina noin kello 13.

Myöhemmin ohjelmassa on myös tapaaminen Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa.

Helsinkiin Trump saapui Skotlannista ja Britanniasta, jossa hän tapasi Britannian pääministerin Theresa Mayn ja kuningatar Elisabetin.

Britanniassa hän kertoi keskustelevansa Putinin kanssa Syyrian ja Ukrainan tilanteesta sekä ydinaseista. Lisäksi asialistalla on Trumpin mukaan Venäjän sekaantuminen Yhdysvaltain presidentinvaaleihin.

Sunnuntaina lähetetyssä yhdysvaltalaisen CBS-kanavan Evening News -ohjelmassa Trump kuitenkin sanoi, etteivät hänen odotuksensa ole kovin korkealla huippukokouksen suhteen.

Ahkerana tviittajaana tunnettu Trump lähetti ensimmäisen Helsinkiin liittyvän tviittinsä jo lentokoneesta.

"Matkalla Helsinkiin, Suomeen, tapaamaan presidentti Putinia huomenna. Valitettavasti, riippumatta sitä miten hyvin hoidan huippukokouksen, vaikka saisin suuren Moskovan korvaukseksi kaikista niistä synneistä ja pahoista teoista, joihin Venäjä on syyllistynyt, sanoisin, että se ei ole tarpeeksi - minun pitäisi saada myös Pietari! Suuri osa mediastamme on totisesti kansan vihollinen, ja ainoa mitä demokraatit osaavat tehdä on vastustaa ja jarruttaa. Se on syy siihen, että maassamme on niin paljon vihaa ja erimielisyyttä - mutta jossain vaiheessa me vielä toivumme siitä," Trump viestitti.