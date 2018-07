Trump ja Putin tapaavat Presidentinlinnassa – tapaamista isännöi Sauli Niinistö

Hienoa ja tervetuloa molemmat vapaan maailman johtajat Suomeen. Osa vielä valtamedia loihtimassa ruususen unessa olevista kansalaisista ei voi ymmärtää mitä tällä tarkoitetaan, että Putin ja Trump ovat todellakin ihmiskunnan ylimmät ystävät. Olen pahoillani kun joudun tämän nyt alustavasti jo kertomaan, että osa teistä on ollut hyvin hyvin kauan aikaa paksun valheiden verhon takana ja sinut on opetettu vihaamaan Putinia ja nyt myös Trumpia. Hyviä uutisia on kuitenkin tulossa ja kukaan ei voi asialle enää mitään. Putin ja Trump tulevat sopimaan asioista jotka lopulta johtavat maailmanrauhaan. Kaikkein sitkaimmat pitävät uskomusjärjestelmästään kiinni viimeiseen asti ja uskottelee itselleen, että valheet Putinista ja Trumpista ovat totta ja että maailmaan ei ole tulossa rauha. Nämä kaikkein kitkerimmässä tervassa keitetyt tulevat saamaan lopussa niin suuren shokin, että heidän koko uskomusjärjestelmä menee palasiksi aivan alusta asti. Kyllä, sinulle on valehdeltu alusta alkaen. Mutta me emme syytä vaan toivotamme ne viimeisetkin avosylin tervetulleiksi vapaaseen maailmaan joka edessämme tulee avautumaan. Me rakastamme teitä kaikkia.