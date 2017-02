Transponderien käytöstä Itämerellä keskustellaan jälleen

Suomi isännöi ensi torstaina kansainvälistä kokousta Itämeren lentoturvallisuudesta. Liikenteen turvallisuusviraston Trafin johtava asiantuntija Kari Siekkinen kertoo STT:lle, että kokouksen yhtenä tavoitteena on kartoittaa mahdollisia keinoja lentoturvallisuuden parantamiseen Itämeren alueella. Esillä on muun muassa transponderien eli tunnistuslaitteiden käyttö, minkä taustalla on osaltaan presidentti Sauli Niinistön viimekesäinen aloite.

Paikalle on kutsuttu kaikkien Itämeren maiden edustajat. Lisäksi kokoukseen osallistuu sotilasliitto Naton, Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAO:n, Euroopan lentoturvallisuusviraston EASA:n ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön Eurocontrolin edustajia.

Siekkisen mukaan kokousta on pohjustettu Naton ja Venäjän neuvostossa käydyissä keskusteluissa. Hän kertoo, että neuvosto on antanut selkeän ja yksimielisen tuen tälle kokoushankkeelle.

Itämeren jännitteiden kiristymisestä on puhuttu paljon muun muassa alueella tapahtuneiden ilmatilaloukkausten vuoksi. Siekkinen arvostaa sitä, että kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat edistäneet lentoturvallisuusviranomaisten lisäksi myös poliittiset päättäjät.

- Tällä työllä toivotaan luonnollisesti olevan myös tällainen jännitteitä vähentävä ja luottamusta lisäävä vaikutus, Siekkinen sanoo.