Trafi Raaseporin onnettomuudesta: "Poikkeuksellisen vakava"

Raaseporissa on tapahtunut tasoristeysonnettomuus, jossa on poliisin mukaan kuollut neljä ihmistä. Onnettomuus tapahtui, kun puolustusvoimien Masi-ajoneuvo törmäsi junaan.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin johtavan asiantuntijan Kirsi Pajusen mukaan kyseessä on Suomen mittakaavassa erittäin vakava onnettomuus.

– Ei muistu mieleen sellaista, jossa olisi yhdessä onnettomuudessa olisi ollut näin monta loukkaantunutta tai kuollutta.

Pajusen mukaan Suomessa sattui koko viime vuonna yhteensä 30 tasoristeysonnettomuutta, joissa kuoli seitsemän ja loukkaantui vakavasti kaksi ja lievästi kolme.

– Tyypillisessä tasoristeysonnettomuudessa ei ole henkilövahinkoja, vaan ne ovat sellaisia kolauksia. Ja jos nyt miettii, että koko viime vuonna oli yhteensä viisi loukkaantunutta ja seitsemän kuollutta, kyllä tämä Raaseporin onnettomuus on poikkeuksellisen vakava.

Jos kyseessä on näin harvinainen onnettomuus, mikä on voinut mennä vikaan?

– Meillä on vielä hirveän vähän faktoja, mutta jos olen käsittänyt oikein onnettomuuspaikan, niin siellä ei ole varoituslaitteita, Pajunen sanoo.

Ajoneuvo törmäsi junaan tasoristeyksessä Leksvallintiellä.



Pajusen alustavan tiedon mukaan Raaseporin onnettomuuspaikka saattaa siis olla tasoristeys, jossa ei ole puomeja tai vilkkuvaloja, vaan ainoastaan varoitusmerkit.

Pajusen mukaan varoituslaitteet varoittavat siitä, että juna on tulossa. Jos paikalla on puomit, ne laskeutuvat. Jos paikalla on vilkut ja varoitusäänet, ne menevät päälle.

– Jos tasoristeyksessä on kaksisuuntainen rata, ja vilkut jäävät päälle senkin jälkeen, kun juna on mennyt, yleensä on tulossa toinen juna vastakkaisesta suunnasta. Varoituslaitteita kannattaa uskoa, Pajunen sanoo.

Mikä voi olla syy siihen, että tasoristeyksessä ei ole varoituslaitteita?

– Suomessa suurin osa tasoristeyksistä on sellaisia, joissa ei ole varoituslaitteita. Esimerkiksi pienille mökkiteille varoituslaitteita ei kannata laittaa, sillä keskimääräiset kustannukset näille puomeille on yli 100 000 euroa.

Kustannusten kattamiseksi Liikennevirastossa on viime vuosina kehitetty varoitusvaloja, jotka toimivat aurinkokennoilla ympäri vuoden. Niitä on Pajusen arvion mukaan tällä hetkellä Suomessa noin muutama kymmenen.