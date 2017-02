Trafi: Median tiedustelut Sipilän lentoluvasta ja lääketieteellisestä kelpoisuudesta olivat asiallisia

Median kyselyt pääministeri Juha Sipilän (kesk.) lentoluvasta ja lääketieteellisen kelpoisuuden voimassaolosta ovat olleet asiallisia, kertoo Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Trafin viestintäjohtaja Anna Jokela kertoo, että hänen tiedossaan ei ole tapauksia, joissa media olisi yrittänyt urkkia yksityiskohtia Sipilän terveystiedoista. Jokelan mukaan tietoja pääministeristä ovat kysyneet kaksi toimittajaa Seiskasta, Suomen Kuvalehdelle kirjoittanut free-toimittaja ja yksi yksityishenkilö.

– Lisäksi Yle on kysynyt pääministerin aiemmin omistamasta lentokoneesta, Jokela sanoo.

Ilta-Sanomat kertoi lauantaina, että media on yrittänyt urkkia pääministerin terveystietoja Trafista. Sipilällä on lentolupakirja, ja hän on ohjannut lentokonetta itse myös virkamatkoillaan.

Ilta-Sanomien vastaava päätoimittaja Tapio Sadeoja sanoo, että lehti ei aio kommentoida asiaa enempää. Hänen mukaansa IS:n jutun tarkoituksena oli antaa Sipilälle "puolustuksen puheenvuoro" eli mahdollisuus tuoda esiin omia näkökohtiaan, koska media on kritisoinut Sipilää hyvin voimakkaasti.

Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho arvioi, että pääministerin lentolupatietojen kysyminen Trafista ei ole urkintaa, vaan tiedonhankintaa. Hänen mukaansa urkintaa olisi se, jos ihminen, jolla on rekisterit käytössään, tutkisi niitä luvatta.

– Esimerkiksi poliisi tutkisi poliisin tietojärjestelmiä tai lääkäri terveysviranomaisten tietojärjestelmiä, Aho sanoo.

Aho ei pidä pääministerin kohtelua julkisuudessa kohtuuttomana.

– Ainahan media ja vallanpitäjät ovat napit vastakkain. Siinä ei ole mitään tavatonta, ja se on hyvä asia. Jos ne eivät olisi napit vastakkain, niin pitäisi kysyä, että missä on vika.

Trafi seuraa lentäjien terveystietoja, mutta järjestelmä ei ole julkinen. Trafin liikennelääketieteen yksikön johtaja Jukka Terttunen kertoo, että kyselyitä kelpoisuuksien voimassaolosta tulee harvakseltaan.

– Jos ilmailulain mukaisesti on henkilötunnus tiedossa, voidaan näistä eri kelpoisuuksista sanoa, ovatko ne voimassa vai eivät ja mikä niiden voimassaoloaika on. Se on ainoa tieto, mitä annetaan, Terttunen sanoo.

Hän korostaa, että kelpoisuuden voimassaolosta ei pysty päättelemään terveydentilaan liittyviä asioita.

– Useinhan on niin, että lentoharrastukseen voi tulla taukoja ja sitten taas aktivoidutaan lentämään. Jos lääketieteellinen kelpoisuus ei ole voimassa, niin se ei kerro mitään terveydentilasta. Se kertoo vain sen, että kelpoisuus ei ole voimassa.

Pääministeri Sipilä ei vastannut lauantaina alkuiltaan mennessä STT:n haastattelupyyntöön. Myöskään Ilta-Sanomien jutun kirjoittanut toimittaja Timo Haapala ei vastannut STT:n yhteydenottopyyntöihin.