Trafi linjaa retrotaksit taksiliikenteen ulkopuolelle – ”Ajot näköjään loppuvat tähän”

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille on viime aikoina aiheuttanut tulkinnanvaikeuksia taksiliikennelain neljäs pykälä, jonka mukaan museoajoneuvolla saa kuljettaa henkilöitä ilman taksilupaa.



Trafin tieliikennejohtaja Marko Sillanpään näkemys on, että retrotakseilla saa edelleen tehdä maksullisia kuljetuksia ilman taksilupaa, mutta museoauto ei ole taksi.



Sillanpään mukaan Trafi on keskustellut asiasta Poliisihallituksen kanssa ja päässyt asiassa yhtenäiseen näkemykseen.



Autossa ei saa siis olla taksamittaria tai valokupua, eikä se saa myöskään käyttää takseille varattuja taksitolppia.



– Asian valvonnasta vastaa poliisi, mutta lainsäädännöstä näkemys poliisihallituksen ja Trafin välillä on nyt yhdenmukainen, Sillanpää sanoo.



Lain mukaan taksi on henkilöauto, jota käytetään taksiliikenneluvan nojalla.



Jotta auto voidaan luokitella museoajoneuvoksi, on sen valmistusvuodesta täytynyt kulua 30 vuotta.



Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kehityspäällikkö Mikko Västilän mukaan retrotaksi onkin harhaanjohtava termi, koska siinä puhutaan sekaisin museoautosta ja normaalista taksiautosta.



– Lainsäädännöllistä termiä retrotaksi ei ole olemassa, koska auto voi tässä yhteydessä olla vain joko museoauto tai tavallinen taksiauto.



”Ajot näköjään loppuvat tähän”



Retrotaksiyrittäjälle, Suomen Vintagetaxin Tero Takamaalle Trafin näkemys laista tuli suru-uutisena.



Takamaalla on tällä hetkellä kaksi museoautoa, jotka liikennöivät säännöllisesti sekä viikolla että viikonloppuisin.



Takamaa arvioi, että Suomessa toimii tällä hetkellä noin 30 retrotaksikuskia.



– Tämänpäiväisen ilmoituksen perusteella ajot kuitenkin näköjään loppuvat tähän, Takamaa sanoo.



Takamaan molemmat taksit ovat Trafin luvanvaraisiksi hyväksymiä museoautoja. Autoihin on asennettu kuvut ja mittarit.



– Minulle jäi nyt epäselväksi, koskeeko tämä Trafin näkemys nyt jo Trafin luvanvaraisiksi hyväksymiä museoautoja taksikyltteineen ja taksamittareineen, vai ainoastaan tulevia museoautojen katsastuksia.



– Tähän asti autoni on tulkittu takseina, mutta nyt Trafi on muuttanut kantansa, Takamaa sanoo.



Takamaa ihmetteleekin, että Trafin kanta muuttui niin nopeasti.



– Yhtäkkiä voidaan kääntää takki täysin ympäri ja tulkita lakia päinvastaisella tavalla kuin aikaisemmin.



Vintagetaxin toiminnan hän aikoo lopettaa saman tien.



– Eilen vielä ajettiin, mutta tänään ei enää. Kyllä minä lakia kunnioitan ja lopetan toiminnan toistaiseksi.



– En halua lakia rikkoa, ja ottaa riskiä, että minä tai poikani saisimme sakon laittoman taksiliikenteen harjoittamisesta.



Taksiliitto: Retrotaksit kuvittelevat olevansa tavallisia takseja



Taksiliitossa uutisesta iloitaan. Liittoon on viimeisen vuoden aikana otettu yhteyttä usein juuri retrotakseihin liittyen.



– Lähinnä kysytään, onko tämä ylipäätään laillista ja mahdollista. Suuri ongelma on se, että museoautoilla ajavat kuvittelevat olevansa tavallisia takseja, sanoo Taksiliiton tekninen asiantuntija Ville Jaakola.



Taksiliiton tiedossa on, että retrotakseja ajetaan säännöllisesti ainakin Jyväskylässä, Oulussa, Helsingissä ja Eurassa.



– Tämä on lähtenyt retrotakseilta nyt vähän lapasesta. Meillä on näitä niin sanottuja museotakseja jo useampia eri puolella Suomea.



Jaakolan mukaan museoautojen harrastelijoille annettiin taksiliikennelaissa aikoinaan mahdollisuus ajaa keikkaluontoisia ajoja tarvitsematta kuitenkaan lähteä taksilupaprosessiin mukaan.



– Ajatus oli, että näin sujuvoitettaisiin esimerkiksi suosittuja hääkuljetuksia vanhoilla autoilla.



Taksikuskien harmiksi ideasta innostui nyt yhä useampi kuski.



– Ympäri Suomen löytyy näitä henkilöitä, joilla on hirveä hinku päästä taksiyrittäjiksi. Tästä museoautoväki on ollut käärmeissään, sillä kun malli yleistyy, se lyö heitä korville.