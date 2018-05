Toukokuu on ollut kiireinen Oulun hätäkeskuksessa – kesäinen sää on lisännyt tehtävämääriä roimasti viime vuoteen verrattuna

Pitkät lämpimät jaksot näkyvät poliisin, pelastuslaitoksen ja ensihoidon työmäärissä. Oulun hätäkeskuksen päällikkö Jukka Alenius kertoo, että kesäinen toukokuu on ollut erittäin vilkas.

Viime viikolla Oulun hätäkeskuksessa vastattiin noin 7560 hätäpuheluun ja sitä edeltävällä viikolla 7900 puheluun.

Määrät ovat selvästi suurempia kuin vuonna 2017. Silloin samoilla kalenteriviikoilla Oulun hätäkeskuksessa vastattiin puheluihin reilut 6180 ja 6740 kertaa. Viime vuoden toukokuu olikin varsin kolea.

Aleniuksen mukaan viime viikkojen lämmin sää on lisännyt tehtäviä kaikkien viranomaisten kohdalla. Pitkät lämpimät jaksot ovat usein tukalia ikäihmisille, mikä on heijastunut ensihoidon työhön.

– Lämmin sää näkyy pelastuslaitoksella niin, että maastopalot ovat lisääntyneet toukokuun aikana huimasti, hän sanoo.

– Sää näkyy myös poliisitehtävien puolella. Väki liikkuu, ja kaikenlaista sattuu ja tapahtuu. On häiriökäyttäytymistä ja päihtymistä.

Vuoden kiireisin aika on todennäköisesti vielä edessä, sillä heinäkuu on perinteisesti vuoden vilkkain kuukausi. Viime vuoden heinäkuussa Oulun hätäkeskuksessa vastattiin 31066 hätäpuheluun. Saman vuoden rauhallisin kuukausi oli helmikuu, jolloin vastattuja puheluja oli 25211.

Puheluihin vastattu tavoiteajassa

Hätäkeskuksen tavoitteena on, että 90 prosenttiin hätäpuheluista vastataan kymmenen sekunnin aikana. Oulun hätäkeskuksessa tämä on toteutunut myös toukokuussa.

– Viime viikolla 95,57 prosenttiin puheluista vastattiin kymmenessä sekunnissa, Alenius kertoo.

Hänellä ei ole tiedossa, että joku avuntarvitsija olisi toukokuun vilkkaina viikkoina jäänyt vaille apua siksi, että Oulun hätäkeskus olisi ruuhkautunut.

Jos hätäkeskuksessa ei pystytä vastaamaan puheluun, soittaja kuulee nauhoitteen, jossa sanotaan, ettei puhelua saa sulkea. Samalla soittajalle kerrotaan, että puheluihin vastataan jonotusjärjestyksessä. Jos puhelun sulkee ja soittaa uudelleen, joutuu jälleen jonon hännille.

Hätäkeskuslaitoksen johtaja Martti Kunnasvuori nosti hätäkeskusten toukokuussa nousseet tehtävämäärät esiin maanantaina Twitterissä. Kunnasvuori oli huolissaan palvelutason heikkenemisestä kaikkialla Suomessa.

Kesä on ilmeisemmin tullut sisäisen turvallisuuden tehtävämääriin kun viime viikolla Hätäkeskuslaitoksella oli lähes 65000 tehtävää. Normaalisti niitä on noin 51000. Nousu on huomattava vaikuttaen mm hätäkeskusten palvelutason heikkenemiseen kaikialla Suomessa. #hätäkeskuslaitos