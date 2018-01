Tunnelma vihreiden vaalivalvojaisissa Tavastialla oli positiivinen, kun ennakkoäänet tulivat. Pekka Haaviston tulos oli ennakkoäänissä 11.2 prosenttia.

Vihreiden puheenjohtajan Touko Aallon mielestä Pekka Haavisto on tuonut vaaleihin tärkeää arvokeskustelua. Aallon mukaan Suomi ei esimerkiksi saa lähteä viemään aseita sotaa käyviin maihin ja työttömyysturvan aktiivimalli on nostettu keskusteluun.

Aalto onnittelee jo istuvaa presidenttiä Sauli Niinistöä, joka todennäköisesti valitaan suoraan ensimmäisellä kierroksella. Hän on tyytyväinen, että Pekka Haavisto on vaalien selkeä kakkonen.

– Pekka Haaviston tulos on suhteessa todella hyvä, kun Niinistön kannatus oli aluksi pohjoiskorealaisissa lukemissa ja monilla puolueilla oli vaikeuksia saada edes omaa ehdokasta näihin vaaleihin, Aalto sanoo.

Vihreiden kansanedustaja Ozan Yanar on myös tyytyväinen, että Pekka Haavisto on vaalien selkeä kakkonen. Hänen mukaansa Sauli Niinistöllä on kuitenkin iso kaula, jota on vaikea saada kiinni.

Yanar uskoo, että Haaviston kannatus nousee vielä varsinaisena vaalipäivänä 14 prosenttiin, joka on vihreiden gallupkannatus.

– Vaikeassa maailmantilanteessa vakaus on asia, jota ihmiset ovat halunneet painottaa. Tämä on hyödyttänyt istuvaa presidenttiä Sauli Niinistöä, Yanar sanoo.