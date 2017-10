Toripolliisi patsastelee Veikkauksen julkaisemassa juhlavuoden arpasarjassa

Oulun Kauppatoria vartioiva Toripolliisi komistaa uusia Veikkauksen arpoja. Suomen juhlavuoden kunniaksi uusiin raaputusarpoihin on tallennettu kuusi suomalaista nähtävyyttä ja murreilmaisua. Yksi niistä on Toripolliisi. Arvassa on teksti "Ookko nää?".

Muut kohteet ovat Vaasan Raippaluodon silta, Tampereen Näsinneula, Turun linna, Olavinlinna Savonlinnassa ja Olympiastadionin torni Helsingissä. Arvoista löytyvät paikalliset murreilmaukset: Skudaa, Kato nääs, Kyl maar, Voe tokkiisa ja Tsiigaa.

Arpasarja on helsinkiläisen Emma Klemetin suunnittelema. Veikkaus pyysi keväällä 2016 Pekka Halosen akatemian opiskelijoita suunnittelemaan kuuden arvan sarjan. Yhteistyöhön osallistu 15 opiskelijaa, joista yksi oli Klemetti.

– Aluksi aiheen keksiminen oli hankalaa. Tutkin, millaisia aiheita arvoissa jo on. Päädyin Suomen kaupunkeihin, nähtävyyksiin ja murteisiin, koska ne herättävät suomalaisten mielenkiinnon sukupuolesta, iästä ja asuinpaikasta riippumatta, Klemetti kertoo Veikkauksen tiedotteessa.

Opiskelijoiden töistä tullaan lähivuosien aikana toteuttamaan noin kymmenen arpasarjaa.

Suomen eri kaupunkeja kuvaavat arvat maksavat euron verran. Päävoitot ovat 1 000 euroa. Arpoja on myynnissä kioskeissa ja marketeissa.