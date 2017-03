Tor-verkon huumekauppiaat menettämässä valttikorttinsa – Tulli paljasti satojen ostajien henkilöllisyyden

Tullin Tor-verkon Silkkitiellä toimineen verkkohuumekaupan uusien paljastusten yhteydessä tunnistettiin ensimmäistä kertaa myös satoja huumausaineiden ostajia.



Paljastus on merkittävä sen vuoksi, että tähän asti salatun verkon huumekaupan ostajista on paljastunut vain muutamia henkilöitä.



Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkosen mukaan useiden satojen ostajien henkilöllisyys selvisi esitutkinnan yhteydessä ja muutaman osalta on aloitettu jo esitutkinta.





Tor-verkon huumekauppiaat ovat pitkään ratsastaneet ostajan ja myyjän anonymiteetillä, mutta nyt valttikortti on osittain menetetty.



Tähän asti ostajat ovat voineet tehdä kauppaa suhteellisen rauhassa, vaikka useampia kauppiaita onkin otettu kiinni viimeisten vuosien aikana.



– Viimeksi, kun saimme yhden kauppiaan kiinni, oli muilla myyjillä kiire ilmoittaa, että heidän anonymiteettinsä ei ole vaarantunut, Sinkkonen sanoo.



Huumausaineet ostetaan Tor-verkossa usein anonyymisti virtuaalivaluutalla, kuten bitcoineilla.



Myyjä voi esimerkiksi piilottaa huumeostokset maastokätköihin, jotka ostaja löytää hänelle lähetettyjen gps-paikkatietojen perusteella.



Eräs myyjä rakensi metsään linnunpönttöjä, joihin piilotti myytävänsä. Yksi saattaa piilottaa huumeet kivenkoloihin, kun taas toinen lähettää ne ostajalle postitse.



Vaihtelevilla käytännöillä pyritään turvaamaan myyjän että ostajan anonymiteetti.







Sitä, kuinka isoa osaa Silkkitien kaupasta Tullin tekemät uudet paljastukset koskevat, ei Sinkkonen osaa arvioida.



– Vaikea sanoa mikä vaikutus tällä on Silkkitiehen, koska nyt puhtaan vain yhdestä kauppapaikasta.



Hän kuitenkin uskoo, että paljastuksilla on vaikutusta tapaan, jolla salatun verkon puolella tullaan jatkossa tekemään kauppaa.



– Toki se varmasti mietityttää kaupankäyjiä ostajia ja myyjiä, että tässä on kiinnijäämisen riski aika suurikin, Sinkkonen sanoo.



Sinkkonen vertaa Tor-verkkoa ja Silkkitietä kauppakatuun, jonka varrelta löytyy useita eri kauppapaikkoja. Tulli on jo onnistunut sulkemaan useampia kauppapaikkoja Silkkitiellä, ja nyt onnistuttiin paljastamaan taas yksi uusi.



Viimeisten parin vuoden aikana Tulli on saanut takavarikoitua myös bitcoineja lähes pari miljoonaa euron arvosta.



Uusimmat paljastetut verkkohuumekaupat liittyivät vuonna 2016 paljastuneeseen organisaatioon, joka salakuljetti huumausaineita Suomeen ja myi niitä eteenpäin salatussa verkossa useissa verkkohuumekaupoissa.



Tulli otti kiinni joulukuussa 2016 pääkaupunkiseudulla 30-vuotiaan mieshenkilön, jota epäillään Tor-verkossa, Silkkitiellä toimineen verkkohuumekaupan alakauppojen vastuuhenkilöksi.



Mies on ollut vangittuna kiinniotosta lähtien ja Tulli on tutkinut asiaa törkeinä huumausainerikoksina ja lääkkeiden osalta salakuljetuksena.