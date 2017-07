Tolppakameroiden määrä tuplaantuu – rauhoittavat törkeitä ylinopeuksia

Automaattinen liikenteenvalvonta tehostuu ensi vuodesta alkaen, kun poliisi hankkii 150 uutta tolppakameraa.

Poliisilaitokset kartoittavat parhaillaan sopivia kohteita kaupungeissa, jotka ovat toivoneet kameroita alueelleen.

Poliisi ja kaupungit sopivat kohteista ensi vuoden alussa. Lisäksi Liikennevirasto viimeistelee listaa pääteiden varsille pystytettävistä kameroista.

Poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta kertoo, että kaupunkeihin sijoitettavat kamerat ovat paikoillaan ensi vuoden keväällä.



Pääteiden varsilla paikan valinnan ratkaisee liikenneturvallisuus, kertoo liikennejärjestelmäasiantuntija Auli Forsberg Liikennevirastosta.

Hänen mukaansa virastolle on ehdotettu jokaisen ely-keskuksen alueelta useita kohteita ja kameroita on tulossa tasaisesti ympäri maan.

- Halutaan tarjota niitä tasaisesti, koska ne rauhoittavat törkeitä ylinopeuksia.



Uusiin kameroihin tulee uudenlaista tekniikkaa, joka mahdollistaa niiden sijoittelun nykyistä helpommin.

Kameroilla on tarkoitus alkaa risteyksissä valvoa myös punaisen liikennevalon noudattamista.

Yleisesti valvontaa lisätään riskialttiisiin paikkoihin, esimerkiksi sellaisiin tieosuuksiin, jossa on tapahtunut paljon onnettomuuksia tai joissa raskaan liikenteen määrä kasvaa.

- Kameravalvonta on julkista, tolpat ovat näkyvillä, ja monella gps-laitteet hälyttävät tolpista. Me toivomme, ettei tarvitsisi ketään sakottaa. Toive on näköjään aina välillä turha, koska ihmiset eivät keskity liikenteeseen, Ihalainen sanoo.