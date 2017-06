Toinen Hailuodon-lautoista oli pois käytöstä koko tiistai-illan

Eikä sitä pengertietä saada vieläkään työn alle, vastahan siitä onkin jappastu minunkin muistini mukaan 50 vuotta. Samana aikana maannousu on ollut noin 50 cm ja väylää on jouduttu ruoppaamaan monta kertaa.

On laskettu, että pengertie piankin maksaisi hintansa, mutta kenen rahallinen etu se on, että sitä ei saada aikaiseksi? Amerikkalainen neuvo on: "Seuraa rahaa". Minun kykyni ei valitettavasti tähän riitä, joten kukapa uskaltaisi kertoa?

Olen monta kertaa saanut kääntyä lauttarannasta takaisin, kun siellä on ollut monen tunnin jono. Vanhoja esivanhempien asuinsijoja siellä olisin katsellut ja saattaapa olla, että omianikin... Ainakin se Luukkaan äijän hautapaikka Hanhisessa on metsäaurauksella tuhottu. Niinkuin täällä kaikki historiallinen pitää tuhota, että sitten pääsee ulkomaille ihmettelemään, miten siellä on paljon vanhaa kunnossa, käytössä ja näytillä.