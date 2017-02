Toimiko ministeri Berner oikein? Vasemmisto-oppositio esitti epäluottamuslausetta Finavia-jupakasta

Sdp:n eduskuntaryhmä esittää epäluottamuslausetta liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) toiminnasta valtionyhtiö Finavian johdannaiskauppajupakassa. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä kannattaa epäluottamuslausetta.



Epäluottamusta esitti kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) ja sitä kannatti vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki. Eduskunta äänestää asiasta perjantaina.



– Ministerin rooli kanteiden perumiseen johtaneessa sovintosopimusprosessissa oli aktiivisempi kuin hän [Berner] antaa ymmärtää, Arhinmäki sanoi.



Myös vihreitten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen sanoi pitävänsä hyvänä, että ministerin poliittinen vastuu tulee eduskunnan arvioitavaksi luottamuslauseäänestykseen.



– Vihreä ryhmä päättää omasta kannastaan ryhmäkokouksessa huomenna, Mikkonen sanoi.



Opposition esittämät syytökset koskevat sitä, että Bernerin on tulkittu vaikuttaneen Finavian ja tilintarkastusyhtiö Deloitten sovintosopimukseen sopimattomalla tavalla ja julkisuudelta piilossa. Berner sanoo, ettei hän ole toiminut näin.



Eduskunta keskusteli keskiviikkona värikkäästi Finaviasta, ministeri Bernerin toiminnasta ja omistajaohjauksen käytännöistä.



Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne penäsi Berneriltä, kuka neuvotteli sopimuksen Deloitten kanssa.



– Deloitten sopimuksesta neuvotteli yhtiön toimitusjohtaja ja siitä teki päätökset yhtiön hallitus, Berner vastasi.



Keskustan kansanedustajat ja pääministeri Juha Sipilä (kesk.) antoivat tukensa Bernerille.



– Ministeri Berner nauttii sataprosenttista luottamustani, Sipilä sanoi.



– Asia on selvitetty, on aika mennä eteenpäin, sanoi eduskunnan tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtaja Olavi Ala-Nissilä (kesk.).



Sipilä määräsi selvityksen



Eduskunnan tarkastusvaliokunta esitteli Finavian johdannaiskauppojen ja Bernerin toimintaa koskevan mietintönsä viime perjantaina. Se esitti, että hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin ja antaisi riskien hallintaa koskevan yleisen ohjeistuksen valtio-omisteisille yhtiöille. Lisäksi se esitti, että hallitus tarkentaisi valtion omistajaohjauksen toimintaperiaatteita erityisesti valtion kokonaan omistamissa yhtiöissä kuluvan vuoden loppuun mennessä.



Pääministeri Sipilä kertoi määränneensä valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston selvittämään kaikkien valtionyhtiöiden käytäntöjä. Lisäsi Sipilä sanoi, että omistajaohjausosasto arvioi tarpeen ja ohjeistaa ministeriöitä tarvittaessa omistajaohjauksesta.



– Molemmat asiat käsitellään ja toimeenpannaan viimeistään syksyllä 2017, Sipilä sanoi.



Berner käsitteli asiaa aiemmin viikolla blogissaan. Kirjoituksessaan hän totesi, että osakeyhtiön kaupallista toimintamallia olisi voitava räätälöidä valtion tarpeisiin.



”En pitäisi mahdottomana, että valtio-omisteisissa osakeyhtiöissä noudatettaisiin julkisuuslakia”, Berner kirjoitti.



Johdannaiset toivat Finavialle 34 miljoonan euron tappiot.