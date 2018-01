Toimeentulotuen saajan on käytettävä kipukorvauksensa ruokaan - ministeriö ja Kela pitävät lakia epäinhimillisenä

On aika erikoinen ajatusmalli taas. Tässähän käy niin että saatu korvaus haitasta meneekin valtiolle eikä haitankärsijä saakaan korvausta joka hänelle kuuluu. Oikeusvaltion perus periaatteetkin alkaa olla nyt todella hukassa. On kyllä aikoihin eletty, alkaa mennä yhä oudommaksi nämä touhut nyky hallinnolla. Yhtenä esimerkkinähän on se aktiivimalli jos työttömyysvakuutusmaksun palkastaan etukäteen maksaneet ihmiset nyt joutuessaan työttömäksi eivät saakaan ennalta sovitun mukaista korvausta vaan pakotettaan suorittamaan yhteiskuntapalvelua 18h/3kk. työttömällä on jo nyt velvollisuus mennä koulutustaan vastaavaan työhön jos sitä on tarjolla jos työtä ei kertakaikkiaan ole niin siitä ei saa rangaista. Toimivan ja vakaan yhteiskunnan perusta on lakien ja sopimusten kunnioitus ja ihmisten asiallinen ja tasa-arvoinen kohtelu.