Toimeentulotuen oikaisuvaatimusten käsittely ruuhkautunut, apulaisoikeusasiamies pyytää Kelalta vastauksia

Apulaisoikeusasiamies on pyytänyt Kelaa ilmoittamaan, mihin toimiin se on ryhtynyt tai ryhtyy, jotta toimeentulotuen oikaisuvaatimusten käsittelystä saadaan viivytyksetöntä. Takarajana on kesäkuun alku.

Kelan selvityksen mukaan toimeentulotukea koskevien oikaisuvaatimusten keskimääräiset käsittelyajat olivat tammikuussa lähes neljä kuukautta. Kohtuullisena käsittelyaikana on pidetty alle kolmea kuukautta, apulaisoikeusasiamies toteaa. Kelan mukaan ruuhkan purkaminen vie koko kevään.

Apulaisoikeusasiamies muistuttaa, että toimeentulotuessa on kyse viimesijaisesta tuesta. Pitkät käsittelyajat voivat ainakin joissain tapauksissa vaarantaa ihmisen oikeuden välttämättömään toimeentuloon.