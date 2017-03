Toimeentulotuen käsittelyruuhka Kelassa hellittää hitaasti

Kelassa on edelleen ruuhkaa toimeentulotukihakemusten käsittelyssä. Etuusjohtaja Anne Neimala kertoo, että tilanne on kehittynyt parempaan päin, mutta hitaasti. Käsittelemättömien hakemusten määrää on saatu pienennettyä.

- Toivon mukaan se alkaa näkyä asiakkaille päin, mutta kovin hitaasti tässä vielä mennään, Neimala sanoo.

Kela on palkkaamassa noin 300 uutta työntekijää, joista osa otetaan käsittelemään etuushakemuksia ja osa auttamaan asiakaspalvelussa. Tällä hetkellä uusista työntekijöistä vasta ensimmäiset ovat ehtineet aloittaa työnsä.

- Haastattelut ovat parhaillaan käynnissä, ja ensimmäiset ovat jo aloittaneet työnsä. Pääosin kaikkia valintoja ei kuitenkaan ole vielä tehty, eikä tietysti ole ehditty saada heitä töihin.

Hakemusten käsittely ruuhkautui pahasti, kun perustoimeentulotuen maksaminen siirtyi kunnilta Kelalle vuodenvaihteessa. Samalla myös asiointien määrä Kelan toimistoissa ja puhelinpalvelussa kasvoi merkittävästi.

Kaikki toimeentulotuensaajat eivät ole vielä siirtyneet Kelalle, koska kunnilla on ollut mahdollisuus myöntää tukea maaliskuun loppuun asti.

Etuusjohtaja Neimala kuitenkin arvioi, että jatkossa vastaavilta ruuhkilta vältytään. Neimalan mukaan valtaosa kuntien antamista toimeentulopäätöksistä on päättynyt ja tuen hakijat ovat siirtyneet Kelalle.