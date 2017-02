TM: Moni kallis älykännykkä hyytyy pakkasessa

Nykyisissä älypuhelimissa on roppakaupalla toimintoja ja ominaisuuksia, mutta talviolosuhteet ovat monelle laitteelle melkoinen haaste.

Tämän osoitti tuore Tekniikan Maailma-lehden kylmätesti, jossa pakastettiin kahdeksan erimerkkistä älykännykkää kahdeksi tunniksi -20 asteeseen ja tutkittiin, miten ne toimivat. Puhelinten hinnat asettuivat 230-900 euron välille.

Puhelimilla yritettiin pakastimesta oton jälkeen soittaa, kosketusnäytön toiminta testattiin ja kameran sekä salaman toiminta kokeiltiin.

Jos puhelin ei pysynyt päällä, sille annettiin "apuvirtaa" kannettavasta varavirtalähteestä.



Parhaiten pakkasen puraisua sietivät noin 700 euron Samsung Galaxy S7 ja 360 euron OnePlus 3T, jotka toimivat pakkasesta otettuina heti normaalisti. Sony Xperia Z5 toimi muuten, mutta kamera nikotteli hetken.



Noin 900 euroa maksava Applen iPhone 7 Plus suostui testissä toimimaan vasta apuvirtaa saatuaan. Pakkanen hyydytti pahimmin Huawein P9-puhelimen, joka elpyi huonelämpötilaan tuotunakin vasta puolen tunnin jälkeen. Myös Honor 8:n ja Oukitel 6000:n toiminta tökki ja hidasteli pahoin.



Älypuhelin viihtyy mahdollisimman lämpimässä, joten talvipakkasilla se kannattaa pitää takin povitaskussa. Akku kannattaa myös ladata täyteen ennen ulos lähtöä.



Älypuhelimen pimeneminen pakkasessa ei sinänsä ole vika: niiden akuissa on ohjauselektroniikkaa, joka on asetettu sammuttamaan laite esimerkiksi akun lämpötilan pudottua liian kylmäksi.

Lämpimään vietynä puhelimet yleensä virkoavat nopeasti.