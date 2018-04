"Tiukalla kammalla" tehty tilintarkastus paljasti petrattavaa Brother Christmasin talousasioissa – keulahahmo jättää hallituksen

Erityistilintarkastuksessa ei löytynyt viitteitä siitä, että Brother Christmas -yhdistyksen hallituksen jäsenet tavoittelisivat omaa etuaan. Tositteissa on kuitenkin ollut puutteita. Keulahahmo Ari Koponen uskoo, että poliisi toteaa hänet esitutkinnan aikana syyttömäksi rikoksiin.

Selkeästä oman edun tavoittelusta ei Brother Christmas -yhdistyksessä ole viitteitä, mutta parantamisen varaa on kirjanpidossa ja yhdistyksen hallinnossa.

Näin voisi tiivistää yhdistykseen kohdistetun erityistilintarkastuksen tulokset, joita esiteltiin torstaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Brother Christmas -yhdistys, keulahahmonaan Ari Koponen, tilasi erityistilintarkastuksen, jossa selvitettiin yhdistyksen kohun synnyttänyttä rahankäyttöä. Poliisi on myös käynnistänyt talousepäselvyyksistä esitutkinnan. Yhdistyksen tilaaman tilintarkastuksen teki RSM Finland oy.

Tilintarkastuksen tehneen Tytti Saarisen mukaan yhdistyksen tilitapahtumat käytiin läpi "tiukalla kammalla". Tarkastuksessa selvitettiin muun muassa yhdistyksen tilitapahtumat, pankkitili, lähipiirille eli yhdistyksen hallitukselle suunnatut tilisiirrot ja yhdistyksen rahankeräysluvan vaatima kirjanpito.

– Mitenkään ensisijaisena tarkoituksena yhdistyksessä ei ole ollut kenenkään oman edun tavoittelu, Saarinen kuvaili lehdistölle tilintarkastusta.

Tarkastuksen yhteydessä ei hänen mukaansa ollut myöskään havaintoja siitä, että tilisiirtoja olisi tehty yhdistyksen toimintaan liittymättömiin asioihin.

Palkkaa Koponen on nostanut yhdistykseltä noin 15 500 euroa, ja alkuvuonna hän on saanut kulukorvauksia oman auton käytöstä. Hallinnossa on Saarisen mukaan silti parannettavaa.

Tilitapahtumien dokumentaatiossa on esimerkiksi ollut puutteita, vaikkei väärinkäytöstä ollut Saarisen mukaan viitteitä.

– Tositeaineisto ei ole täydellinen, Saarinen totesi.

Saarinen suosittelikin, että yhdistyksen hallitukseen otettaisiin ulkopuolisia jäseniä, kirjanpidon kirjaustapoja terävöitetään entistä aukottomammaksi ja yhdistyksen kulukorvauksiin tulisi selkeä hyväksymiskäytäntö.

– Hallitukseen pitää saada ulkopuolisia jäseniä, jotta tämä näyttäisi siltä, että päätöksiä tehdään muussa kuin pienessä piirissä, Saarinen totesi.

Suuri syy Saarisen mukaan oli siinä, että yhdistyksen toiminta kasvoi nopeasti eikä yhdistyksen pyörittäjät pysyneet kasvun vauhdin perässä.

Keulahahmo Koponen ilmoittikin uudistavansa koko yhdistyksen hallinnon ja jättäytyvänsä itse pois yhdistyksen hallituksesta.

Koponen tehnyt tutkintapyynnön Helsingin Sanomista

Hyväntekeväisyystyötä tekevän Brother Christmasin talousepäselvyydet nousivat esiin Helsingin Sanomien helmikuussa julkaisemasta jutusta. Juttua varten haastateltu muun muassa kertoo, että yhdistyksen kuluja maksettiin lahjoituksiin tarkoitetuilla lahjakorteilla.

Lisäksi esimerkiksi yhdistys olisi saanut maksuja aputuolia varten, mikä olisikin saatu lahjoituksena. Koposen mukaan aputuoliväite on väärä. Tuoli ei tullut lahjoituksena, vaan se tilattiin ja maksettiin rahalla.

Lahjakorttien vastaanottajista yhdistys oli puolestaan toimittanut erityistilintarkastusta varten listan, jota käytiin pistokokein läpi. Saarisen mukaan viitteitä väärinkäytöstä ei tämän perusteella tullut.

Koponen on kiistänyt toistuvasti sen, että yhdistys olisi käyttänyt lahjoitusvaroja väärin tai laittomasti, ja saman hän toisti torstaina. Itä-Uudenmaan poliisi suorittaa parhaillaan yhdistyksen taloudesta esitutkintaa epäillen muun muassa kavallusta. Torstaina Koponen ilmoitti olevansa tyytyväinen siihen, että poliisi tutkii epäselvyydet.

– Minulla ei ole mitään syytä valehdella asiasta tässä kaikkien teidän edessä, ja olen varma, että myös poliisi tulee syyttömyyteni tutkimuksissaan huomaamaan, hän sanoi medialle.

Koposen mukaan epäselvyyksien esiintuonti pohjautuu viimekesäiseen, yhden henkilön tekemään kiristystilanteeseen. Hänen piti eräässä tilanteessa kertomansa mukaan vastata "Kyllä" tai "ei". Koponen kertoi vastanneensa "Ei", ja siitä tämä on hänestä alkanut. Koponen ei ole toistaiseksi tehnyt tilanteesta tutkintapyyntöä.

Hän myös kritisoi tilaisuudessa myös vahvasti Helsingin Sanomia ja Seura -lehteä, jotka ovat tuoneet esiin epäselvyyksiä. Jutuissa on hänestä virheitä, ja Koponen jakoi toimittajille kirjeenvaihtoa, jota hän on käynyt lehtien päätoimittajien kanssa.

Hän kertoi tehneensä tutkintapyynnön lehteä kohtaan törkeästä kunnianloukkauksesta. Samaa Koponen harkitsee myös Seura-lehteä kohtaan.