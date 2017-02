Timo Soinille ilmestyi valetili Twitteriin

Ulkoministeri Timo Soinille (ps.) on ilmestynyt valetili Twitteriin. Tilillä väitetään muun muassa Suomen Moskovan-lähetystön raportoineen, että Neuvostoliiton entinen johtaja Mihail Gorbatshov on kuollut.

Soinin avustajan Riikka Taivassalon mukaan tili ei ole aito. Ulkoministeriössä on Taivassalon mukaan ryhdytty toimiin tilin sulkemiseksi.

Soinilla ei ole Twitter-tiliä. Taivassalon mukaan nyt Twitteriin ilmestynyt valetili ei ole ensimmäinen laatuaan.

- Jos Soini tulee Twitteriin, niin siitä kyllä kerrotaan erikseen, Taivassalo sanoi STT:lle.

Tilille tuli myöhemmin ilmoitus, että se on huijaustili, jonka takana on italialainen toimittaja Tommasso Debenedetti.

Saman henkilön kerrottiin kesäkuussa 2015 luoneen tuolloin avatun Timo Soinin valetilin. Debenedetti on tunnettu valeuutisten levittämisestä Twitterissä. Hän on kertonut haluavansa valeuutisillaan kritisoida sitä, että media käyttää pikaviestipalvelua uutislähteenä, vaikka se on epäluotettava.