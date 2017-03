Timo Soini ei hae jatkoa perussuomalaisten johdossa - "olo on helpottunut ja haikea"

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini ei aio hakea jatkokautta Jyväskylän puoluekokouksessa kesäkuussa.

Hän kertoo asiasta blogissaan.

Soini kuvaa tunnetta luopumisesta sekä haikeaksi että helpottuneeksi. Päätös ei ollut helppo, mutta se on oikea kaikkien kannalta, Soini kertoo.

- Kymmenen kahden vuoden kautta puheenjohtajana on takana. En hae jatkokautta Jyväskylän puoluekokouksessa kesäkuun alussa. Edessä on jotakin muuta. Päätös ei ollut helppo, mutta se on oikea. Kaikkien kannalta, Soini kirjoittaa.

Soini kirjoittaa myös kannattavansas voimakkaasti perussuomalaisten pysymistä hallituksessa.

- Siellä voi vaikuttaa ja saa aikaan tuloksia. Minulla on runsaasti kokemusta oppositioasemasta, tiedän näiden asemien eron. Kyse on siitä, miten puolueen linjaa menestyksekkäästi ajetaan ja puolustetaan.

Hänen mukaansa jatko ulkoministerinä riippuu useammasta asiasta.

– Aivan ensiksi siitä, että puolue jatkaa hallituksessa.

- Mielelläni jatkaisin siinä (ulkoministerin tehtävissä) vaalikauden loppuun, Soini kirjoittaa.

Timo Soinin mukaan hänen ilmoituksestaan käynnistyvä puheenjohtajakilpailu on puolueelle ”oikein ymmärrettynä suuri mahdollisuus.”

– Luotan Perussuomalaisten kenttäväkeen valita puolueellemme uusi puheenjohtaja. Ovat osanneet tehdä oikean valinnan jo monta kertaa aikaisemminkin, osaavat myös ensi kesänä, Soini toteaa.

Hän muistuttaa, että johtaa puoluetta kesäkuuhun saakka.

Perussuomalaiset on Soinin mukaan hyvässä taloudellisessa ja toiminnallisessa kunnossa.