Tilintarkastaja: Brother Christmasin omalle tai lähipiirin tileille ei ole havaittu tilisiirtoja

Väärinkäytös- ja rikosepäilyjen kohteena olevan Brother Christmas -hyväntekeväisyysjärjestön tileiltä ei ole havaittu tilisiirtoja keulahahmo Ari Koposen tai hänen lähipiirinsä tileille, kertoo tilit tarkastaneen RSM Finlandin varatoimitusjohtaja Tytti Saarinen.

Hänen mukaansa noin 450 tilitapahtumaan on pyydetty lisäselvityksiä ja näiden perusteella on syntynyt käsitys, että yhdistyksen ensisijaisena tarkoituksena ei ole ollut oman edun tavoittelu. Toiminnasta on kuitenkin annettu kehitysehdotuksia. Koponen itse kertoi, että esimerkiksi yhdistyksen hallinto laitetaan uusiksi eikä hän jatka hallituksessa.