Tilastosuomalainen saunoo aattona, ottaa oluen kinkun kyytipojaksi ja antaa kotimaisen joululahjan

Lämmitin saunan, kinkkua on menny varmaan tänää n. 1.5 kiloo. Kolmatta olutta nautiskelen. Lahjoja en ostanut. Eukko saa kohta 85 kiloo kotimaista lahjaa viereensä. Paras lahja on kun en vejä joulukännejä. Juuri siitä äsken eukko kehui kun luki itäsuomen jouluperinteistä eli kotihälytyksistä. Onko jouluna"kin" pakko kännätä? Voisitteko te viinaan menevät antaa perheellenne edes yhden turvallisen yhteisen joulun? Se on varmaan toiveista ykkösenä.