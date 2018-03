Tiina Pihlajamäen äiti kuoli vuosi sitten yllättäen, mutta odottaa yhä kuolemansyylausuntoa – "Jollakin suruprosessi ei etenisi lainkaan"

Kannattaa miettiä vakuutusyhtiön roolia asiassa, jos on saatavia yhtiöltä niin ne saattaa maksaa poliisille tai kuolisyyntutkijalle ettei kuolinsyyntodistusta toimiteta ajoissa ettei tarvi maksaa kun vakuutusturvan aikaraja on mennyt umpeen.. Etenkin Lähi-Tapiola on kunnostautunut tässä suhteessa, sieltä et mitään saa ilman lakitupaa.

Isäni kuolinsyy toimitettiin kaksi viikkoa kuolemanvaravakuutuksen lunastamisen aikarajan jälkeen, yli vuosi kuoleman jälkeen. Ja kuolinsyy oli päivänselvä, tapaturman aiheuttama tihkuva verenvuoto aivoissa. Sitä vaan salattiin niin kauan ettei tarvinnut maksaa meille mitään.