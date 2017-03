Tiilikainen: Uutta tietoa itärajan pakolaisvyörystä? – Presidentti nimeää Venäjän vaikutuksen

Presidentti Sauli Niinistö totesi Dagens Nyheterin (18.3) haastattelussa, että Venäjä lähetti viestin päästäessään turvapaikanhakijat rajan yli Norjaan ja Suomeen loppuvuodesta 2015.



Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikaisen mielestä on kiinnostavaa, että Niinistö nosti yleisesti tiedossa olleen venäläisten vaikutuksen nyt selkein sanoin esiin.



– Vaikuttaa siltä, että presidentti on saanut uutta viranomaistietoa itärajan ylittäneestä pakolaisvyörystä. Jotain sellaista, jota tuoreeltaan ei ollut, Tiilikainen arvioi Lännen Medialle.



Niinistö muistuttaa haastattelussa myös, että jälkikäteen venäläiset totesivat hoitavansa rajavalvontansa samanaikaisesti, kun EU maksaa samasta asiasta miljardeja Turkille.



Viesti oli siis Euroopalle.



Ei ruususen unessa



Niinistö on Dagens Nyheterin mukaan puntaroinut tapahtumien taustoja ja pohdiskellut tarkoitusperiä perusteellisesti.



Norjalainen tutkijaraportti väitti, että rajanylitysilmiö oli sattumaa, ei Venäjän organisoimaa hybridisotaa. Fridtjof Nansenin instituutin tutkijat totesivat, että turvapaikanhakijoita vetivät Venäjän kautta Pohjolaan halpa matka ja turvallinen reitti.



– Niinistö sanoo hyvin suoraan haastattelussa, että tätä hän ei usko. Hän halunnee tehdä ruotsalaisyleisölle selväksi, että vaikka Suomella on keskusteluyhteys Venäjän kanssa, olemme valppaina emmekä nuku ruususen unta näinä hybridivaikuttamisen aikoina, Tiilikainen pohtii.



Tiilikainen korostaa, että hybridivaikuttamisen kenttä on voimakkaasti laajentunut sitten loppuvuoden 2015.



– Aika on muuttunut. Nyt ei ole epäselvää, etteikö Venäjä olisi monessa mukana. Se haluaa vaikuttaa laajalla keinovalikoimalla päästäkseen tavoitteisiinsa.



Puolustaminen on yhteinen vastuu



Teija Tiilikainen muistuttaa, että Suomi on viime aikoina profiloitunut hybridiuhkien huomioimisessa. Suomeen syntyy esimerkiksi kansainvälinen osaamiskeskus, joka tehostaa EU-maiden vastustuskykyä hybridiuhkia vastaan.



– Tämän alan osaaminen on Suomelle tärkeä asia. Myös muiden on hyvä herätä tähän maailmaan.



Halusiko presidentti Niinistö herätellä haastattelussaan Ruotsia?



– Sitä on vaikea sanoa. mutta ehkä hän presidenttinä haluaa osoittaa, että meillä on syitä olla aktiivinen, koska meihin on kohdistettu Venäjältä vaikuttamisyrityksiä. Hän on myös todennut kuinka maan puolustaminen on arjessa kaikkien yhteinen vastuu. Viranomaiset eivät pysty valvomaan kaikkea vaikuttamista. On koko kansalaisyhteiskunnan asia olla hereillä, Tiilikainen toteaa.