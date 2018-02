Tietosuojavaltuutettu: Porraskäytävien nimitaulut eivät ole EU-asetuksen vastaisia

on se hyvä, että jollain on ainakin älliä päässä. ei eu:n määräyksiä tuommoisessa tarvi seurata. jos on outo nimi, mitä sitten. sehän voi olla kuka vaan. ja saunavuorolistat poistaa, voi taivas. pitäisikö minun olla koodi 12, joka on asunnon numero. ja jos joku taulu on lukkojen takana sisällä, eihän se ole kaikkien saatavilla. saunavuorolista on saunan ovessa yleensä.