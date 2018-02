Ja teiden kunnossapito on huonontunut kovasti niin eipä ihme, että näin on käynyt. Ei pelkkä suolan käyttö poista tarvetta aurata lumia ajoissa pois. Polanteet sekä liukkaat tiet, joita ei tiekarhuilla jyrätä heti pois. Ja ulkomaalaiset rekat huonoilla renkaillaan Suomen teillä lisäämässä onnettomuusriskejä toisin kuin Norjassa, jonne ei ole heillä asiaa ennen kuin on kunnon renkaat. Kuka maksaa näiden rekkojen hinaukseen ym. muut kulut? Suomen valtioko?