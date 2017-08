Tieliikenteen ohjaustaulu alas Kehä kolmosella, tie poikki idän suuntaan - "Tämä on katastrofi"

Vantaalla Kehä kolmosella valtava tieliikenteen ohjaustaulu on pudonnut alas, kertoo pelastuslaitos. Ohjaustaulu on pudonnut Martinlaakson voimalaitoksen kohdalla ja tie on kokonaan poikki idän suuntaan. Autoilijoita suositellaan tällä hetkellä välttämään Kehä kolmosta idän suuntaan.

Itä-Uudenmaan poliisi kertoi aamuseitsemän aikaan Twitterissä, että raivaustyöt ovat yhä käynnissä. Poliisi arvioi, että liikennehaitta jatkuu noin puoli kymmeneen asti.

Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja Dennis Pasterstein arvioi Twitterissä, että onnettomuus voi näkyä ruuhkina myös Kehä I:llä.

Helsingin tieliikennekeskuksen mukaan 7.40 aikaan aamulla liikenne sujui onnettomuuspaikan lähellä suhteellisen hyvin. Kehä III:n ja Vihdintien risteyksessä oli jonkin verran jonoa.

Ohjaustaulu on noin 20 metriä leveä ja reilu kolme metriä korkea. Raivaustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Päivystävän palomestarin Ari Koivun mukaan ohjaustaulu pyritään samaan mahdollisimman nopeasti pois tieltä.

- Liikenteellisesti tämä on katastrofi, on maanantaiaamu ja lomat ovat loppu, Koivu sanoo.

Tilanne sai alkunsa, kun puoliperävaunurekka suistui tieltä pientareelle ja vei ohjaustaulun mennessään alas. Kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa.

Pelastuslaitos sai hälytyksen asiasta noin kello puoli viisi aamulla.

