Aamun tieliikenne on sujunut koko maassa hyvin mielenilmauksesta ja paikoin erittäin huonosta ajokelistä huolimatta, kertoo Liikennevirasto. Sen mukaan suurilla kaupunkiseuduilla liikennemäärät jäivät tavanomaista perjantaita alhaisemmiksi.

- Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla teillä oli noin 70 prosenttia normaalista perjantain aamuliikenteestä ja vakavilta onnettomuuksilta vältyttiin, kertoo liikennekeskuspäällikkö Mika Jaatinen Liikennevirastosta.

Ajokeli jatkuu Etelä- ja Keski-Suomessa huonona ja paikoin jopa erittäin huonona lumisateen vuoksi. Iltapäivän tieliikenteeseen ei kuitenkaan ole odotettavissa ruuhkia, koska aamun liikennemäärät jäivät pieniksi.

Junaliikenne on kulkenut pääosin normaalisti, mutta joitain yksittäisiä vuoroja on peruttu. Myös laivaliikenne on sujunut ongelmitta.

Pääkaupunkiseudulla bussien vuoroista ajettiin aamulla noin neljäsosa normaalista. Vuoroista ajetaan noin neljäsosa myös iltapäivällä.

Aktiivimallia vastustava mielenilmaus päättyy joukkoliikenteen osalta kello 18:n aikaan. Bussiliikenne ei kuitenkaan palaudu heti normaaliksi, vaan siihen arvioidaan kuluvan muutaman tunnin.