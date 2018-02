Tiedustelulakeihin liittyvän lakipaketin läpiviemiseksi tarvitaan muutoksia perustuslakiin. Ennen kuin eduskunta voi päättää muutoksista, on kuultava valiokuntia. Perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Tapani Tölli (kesk.) toivoo, että eduskunta keskustelee paketista kevään aikana täysistunnossa. Ratkaisevassa asemassa oleva Sdp ei ole kertonut kantaansa kiireellisyyteen.

Turun joukkopuukotuksen esitutkinnan valmistuminen on nostanut jälleen julkiseen keskusteluun myös tiedustelulakien säätämisen. Lakipakettia käsitellään perustuslakivaliokunnassa ensi viikolla.

Poliisin mukaan Turun puukotuksia on tutkittu terroristisessa tarkoituksessa tehtyinä murhina ja murhan yrityksinä.

Tavoitteena on, että tiedustelulait ja niihin liittyvä perustuslain muutos saadaan eduskunnan päätettäväksi mahdollisimman pian. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Annika Lapintien (vas.) mukaan tarkkaa aikataulua on tässä vaiheessa mahdotonta sanoa.

Lakipaketin valmistelussa mukana olleen, perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtajan, Tapani Töllin (kesk.) mukaan aikatauluun vaikuttaa muun muassa se, kuinka asian käsittely valiokunnissa lähtee käyntiin.

– Tässä on useampi ulottuvuus. Toisaalta on valmisteltava ja paneuduttava huolellisesti, toisaalta ei voi yhtään viivytellä. Tavoitteena on ilman muuta, että se on tämän kevään aikana selvä, Tölli sanoo Lännen Medialle.

Oikeusministeri haluaa käsittelyn kiireellisenä

Tiedustelulakeja koskevat esitykset annettiin eduskunnan käsittelyyn ensimmäisen kerran tammikuussa, jolloin muun muassa oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) esitti, että tiedustelulakeihin liittyvän perustuslain muutoksesta pitäisi säätää kiireellisenä asiana. Jotta perustuslain muuttaminen kiireellisesti eli tämän eduskunnan aikana olisi mahdollista, tarvitaan eduskunnassa kuitenkin viiden kuudesosan enemmistö.

Oikeusministeri Häkkänen perusteli tammikuussa lakipakettia esimerkiksi Suomen turvallisuustilanteen muutoksilla ja tarpeella varautua kansallista turvallisuutta uhkaavaan toimintaan. Häkkäsen mukaan poikkeuksellinen tilanne puoltaa sitä, että perustuslain kiireelliselle muuttamiselle on välttämätön tarve.

Sdp:n kanta kiireellisyyteen auki

Oppositiopuolue Sdp nousee avainasemaan kiireellisyysasiassa. Vaadittavaa enemmistöä ei synny, jos Sdp ei asetu kannattamaan tiedustelulakien vaatimaa perustuslain kiireellistä muuttamista. Toistaiseksi Sdp ei kuitenkaan ole julkisesti ilmoittanut kantaansa kiireellisyyteen.

Perustuslakivaliokunnan Tapani Töllin käsityksen mukaan tiedustelulain tarpeellisuudesta ei ole epäselvyyttä tai erimielisyyttä. Sisällöstä ja yksityiskohdista sen sijaan varmasti on, koska kyseessä on iso lakipaketti.

– Täytyy vain edetä marssijärjestyksen mukaan, ja on parempikin, ettei oteta kovin voimakkaita etukäteiskannanottoja, vaan käydään rauhassa perustelut läpi.