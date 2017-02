THL:n tutkija: "Liian aikaista arvioida noroviruksen rajuutta"

Noroviruksesta on tullut 500-600 ilmoitusta Terveyden ja hyvinvoinnin (THL) tartuntatautirekisteriin. Se on hieman enemmän kuin aikaisempina vuosina tähän aikaan, arvioi THL:n erikoistutkija Satu Murtopuro.

Rekisterissä näkyy Murtopuron mukaan kuitenkin vain jäävuoren huippu, sillä näyte otetaan vain, jos epäillään vatsatautiepidemian olevan lähtöisin esimerkiksi ruoasta. Suurin osa ihmisistä myös sairastaa vatsataudin menemättä lääkäriin, Murtopuro lisää.

Murtopuro sanoo, että on liian aikaista arvioida tämän vuoden noroviruksen rajuutta. Norovirusta on tavallisesti tammi-toukokuussa.

Nyt jyllää kahden viruksen yhdistelmä

Nyt jylläävä virus on Murtopuron mukaan uudentyyppinen ja sama, jota tavattiin jo viime vuonna. Virus on kahden vanhan viruksen sekoitus.

- Norovirukset muuntuvat kuten virukset normaalisti kahden kolmen vuoden välein.

Viruksista ei tule vaarallisempia yhdistymisen jälkeen, Murtopuro lisää.

Noroviruksen saanut saa Murtopuron mukaan hetkellisen immuniteetin sairastamaansa virusta vastaan. Liikkeellä on samaan aikaan muita viruksia, joten noroviruksen voi sairastaa useamman kerran samana vuonna.

Virusten uudistuminen on syy myös siihen, miksi norovirukseen sairastuu aluksi samanaikaisesti paljon ihmisiä.

- Uuteen virukseen ei ole immuniteettia.

Tamperelaislukiossa ainakin norovirusta

Kalevan lukiossa Tampereella viime viikolla alkaneen vatsatautiepidemian aiheuttaja oli ainakin norovirus, kertoo tartuntatautilääkäri Sirpa Räsänen. Tällä viikolla selviää, oliko mukana muitakin taudinaiheuttajia. Sairastuneita lukiolaisia on tähän mennessä ollut noin 40, joista suurin osa on abiturientteja. Tutkittavana on ulostenäytteitä ja näytteitä esimerkiksi sämpylöistä, joita abeille tarjottiin.

Murtopuro sanoo, että norovirus tarttuu herkimmin esimerkiksi kouluissa, päivä- ja vanhainkodeissa, sairaaloissa ja palvelutaloissa, missä paljon ihmisiä on samassa tilassa. Taudilta ei Murtopuron mukaan voi suojautua muuten kuin hyvällä käsihygienialla.