THL:n erikoistutkija: "Emme väittäneetkään ihmisiä kuolevan kadulla" – uusi alkoholilaki ei aiheuttanut myyntipiikkiä

Uusi alkoholilaki ei aiheuttanut merkittävää nousua alkoholin kulutuksessa alkuvuonna. THL:n Thomas Karlssonin mukaan ostettu alkoholi on ollut hieman aiempaa väkevämpää.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ennusti, että alkoholin kulutus nousisi neljä prosenttia vuonna 2018. THL:n erikoistutkijan Thomas Karlssonin mukaan alkuvuoden luvuista on liian aikaista vetää johtopäätöksiä koko vuoden kulutuksesta.

– Presidentti pisti nimensä alle uuteen alkoholilakiin 28. joulukuuta ja siinä oli kolme päivä aikaa varautua muutokseen. Toimijoille kestää hetki ennen kuin systeemit saadaan rullaamaan kuin Strömsössä, Karlsson sanoo Lännen Medialle.

Valviran tilastojen mukaan alkoholin myynti laski litroissa mitattuna tammi-maaliskuussa 0,9 prosenttia verrattuna viime vuoteen. 100 prosenttiseksi alkoholiksi muutettuna myynti nousi Suomessa 0,7 prosenttia.

THL:ää on syytetty siitä, että laitos pelotteli ihmisiä ennen alkoholilain voimaantuloa vuoden 2018 alussa.

– Emme ole koskaan sanoneet, että jonot olisivat pitkät päivittäistavarakauppaan ja ihmisiä kuolisi kadulla, Karlsson kuittaa.

"Lonkero on hyvin suomalainen juoma"

Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtajan Kari Luodon mukaan tuoreet myyntiluvut osoittavat, että alkoholilain uudistuksesta maalatut pelot olivat raskaasti liioiteltuja.

– Suomalaisten alkoholinkäyttö on muuttunut, eikä tuotetta valita pelkkien prosenttien perusteella. Se mitä me sanoimme lainvalmistelussa, on pitänyt paikkansa, keskiolut on aina valtatuote ja ykköstuote markkinoinnissa, Luoto sanoo Lännen Medialle.

Kaupan yritysten mukaan A-oluen osuus oluen kokonaismyynnistä on ollut alkuvuonna 5–10 prosentin välillä. Sataprosenttiseksi alkoholiksi muutettuna oluen myynti laski tammi–maaliskuussa 4,1 prosenttia.

Lonkeroiden myynti nousi litroissa tammi-maaliskuussa peräti 48 prosenttia. Karlssonin mukaan lonkeroiden myynnin raju kasvu johtuu suoraan siitä, että käymisteitse valmistettua lonkeroa saa nyt 350 Alkon sijaan yli 5 000 päivittäistavarakaupasta.

– Lonkero on hyvin suomalainen juoma, joka lanseerattiin Helsingin vuoden 1952 olympialaisiin.

Miedoista viineistä mahdollinen hittituote kauppoihin

THL:n Thomas Karlssonin mukaan kesän säällä on suuri merkitys alkoholin vuoden kokonaismyyntiin.

– Jos on lämmin kesä, se usein korreloi sen kanssa, että ihmiset viihtyvät terassilla pidempään ja juovat alkoholia enemmän.

Kari Luoto uskoo, että tänä kesänä ihmiset ostavat myös mökeille lonkerot ja A-oluet päivittäistavarakaupasta.

– Mielenkiintoista nähdä, mitä kuluttajakäyttäytymisessä tapahtuu miedoissa viineissä. Oman terveyden vaaliminen on tällä hetkellä kuluttajilla erittäin vahva trendi.

Mietojen viinien myynti nousi litroissa tammi-maaliskuussa 3,1 prosenttia verrattuna viime vuoteen.