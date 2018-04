THL tutkii, miten suomalaiset lapset ja lapsiperheet oikeasti voivat – mukana on 290 kuntaa, joukossa Oulun seutu

Lapsiperheet ovat paaria-luokkaa. Lapsilisiä on leikattu 90-luvulta alkaen. Autoverolla kuritetaan erityisesti perheautoja. Lapsiperheet on tuomittu krooniseen köyhyyteen, mikä ei houkuta perheen perustamiseen. Lapsiperheen köyhyyden sijasta naisia houkuttaa enemmän uraputki, kunnes on liian myöhäistä lasten saamisen kannalta. Syntyvyys alentuu ja väkiluku kääntyy voimakkaaseen laskuun.

Lapsilisiä on korotettava ja autovero on poistettava. Väkiluku on käännettävä nousuun. Siinä onkin harvinaisen selvä mittari perhepolitiikan onnistumiselle.