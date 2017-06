Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tiedottanut kunnille, että perusterveiden ikääntyneiden pneumokokkirokotusten terveyshyödyt ovat vähäiset.

Osa kunnista tarjoaa pneumokokkirokotteen pistämisen yli 50-vuotiaille influenssarokotuksen yhteydessä maksutta. Noin 86 euron hintainen rokote on maksettava itse. Kunnat voivat tarjota myös rokotteen maksutta esimerkiksi kotihoidon asiakkaille.

Ylilääkäri Hanna Nohynek THL:stä kertoo, ettei kanta rokotuksiin ole muuttunut. THL lähestyi kuntia asiassa kirjeellä kesäkuun alkupuolella.

- Monessa kunnassa päättäjät eivät ole tienneet, mitä asialle pitäisi tehdä. Lääkefirma on kampanjoinut aktiivisesti rokotteen puolesta, ja halusimme tuoda uudestaan esiin, ettei meillä ole tämän hetken tiedon valossa syytä muuttaa suositustamme.

Rokotteen vaikuttavuudesta on esitetty alustavia arvioita Joensuusta, missä kaupunki aloitti pneumokokkirokotteen tarjoamisen maksutta kotihoidon asiakkaille viitisen vuotta sitten. Tähän asti esitettyjen laskelmien ongelma on Nohynekin mukaan se, että koska pneumokokkirokotteet on pistetty influenssarokotusten yhteydessä, tuloksista ei voida eritellä pneumokokkirokotteen osuutta saadusta hyödystä.

Rokotteiden lääketieteellinen asiantuntija Heidi Åhman pneumokokkirokotetta valmistavalta Pfizerilta sanoo, että laskelmat osoittavat rokotteesta olevan sekä terveydellistä että taloudellista hyötyä. Pfizer on tehnyt kuntien kanssa yhteistyötä maksamalla puolet rokotuksista kertovien kirjeiden postituskuluista. Viiden vuoden aikana kampanjassa on ollut mukana noin 30 kuntaa.

THL:n mukaan rokotus kyllä vähentää riskiä sairastua pneumokokkitauteihin, mutta riski on Suomessa niin pieni, että rokote on saavutettuun terveyshyötyyn nähden turhan kallis julkisista varoista tarjottavaksi.

Nohynekin mukaan terveystaloudellinen ajattelu on Suomessa vielä lapsen kengissä.

- Ajatellaan, että hyvän ja turvallisen rokotteen pitäisi heti päätyä kansalliseen rokotusohjelmaan ja kaikille. Näin ei ole. Koska kyse on verovaroista, arvioimme aina vaikuttavuuden suhteessa kustannuksiin. Päätöksessä painaa siis myös se, että suuri summa rahaa on pois jostakin muusta.