Terrorismin uhka Suomessa tuntuu ihmisistä uuden tutkimuksen mukaan yllättäen aiempaa pienemmältä

Terrorismin uhka Suomessa koetaan pienempänä kuin kaksi vuotta sitten, osoittaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (Spek) tutkimus.

Vain 12 prosenttia vastaajista arvelee, että Suomi joutuu todennäköisesti terroristisen hyökkäyksen kohteeksi. Kyselyt tehtiin tämän vuoden tammi–maaliskuussa.

Vuonna 2015 jopa viidesosa vastaajista piti terrorismin uhkaa todennäköisenä. Silloinkin kyselyt tehtiin kahden kuukauden aikana helmi–huhtikuussa, jotta jonkin yksittäisen iskun vaikutus vastauksiin vähenisi.

Miksi ihmiset pelkäävät vähemmän, vaikka iskuja on ollut julkisuudessa enemmän?

Tutkimuspäällikkö Tuula Kekki arvelee yhdeksi syyksi sitä, että tieto terrorismista on lisääntynyt, kun sitä on käsitelty iskujen myötä mediassa.

– Terrorismi on saanut jonkinlaiset kasvot. Kaksi vuotta sitten ilmiö ei ollut niin hyvin tunnettu.

Mediassa on käsitelty monien iskijöiden taustaa esimerkiksi Ranskan, Belgian ja Ruotsin maahanmuuttajavoittoisissa lähiöissä. Kekin mukaan tämä tieto on voinut vaikuttaa ihmisiin ja lieventää pelkoja, koska Suomessa tilanne on toisenlainen kuin niissä maissa, joissa iskuja on tehty.

Päihteiden käyttäjät huolestuttavat entistä harvempaa

Tutkimukseen vastasi 3 000 ihmistä ja siinä selvitettiin myös muita kansalaisten turvallisuuden tunteeseen liittyviä asioita.

Ihmisten turvattomuuden tunnetta lisäävät tutkimuksen perusteella enemmän maahanmuuttajat kuin päihteiden käyttäjät. Reilu puolet kertoi, että kokee itsensä turvattomaksi nähdessään ympärillään suuria maahanmuuttajaryhmiä ja 45 prosenttia perustettavan vastaanottokeskuksen takia. Vasta kolmantena tuli alkoholin ja päihteiden käyttö, joka aiheutti turvattomuuden tunnetta 44 prosentille.

Päihteiden käyttö huolettaa entistä harvempaa: vuonna 2015 päihteiden käyttäjät aiheuttivat turvattoman olon liki kahdelle kolmannekselle vastaajista. Vastaanottokeskuksista ja maahanmuuttajista ei kysytty aiemmin.

Tutkimuksen toteutti Suomen Kyselytutkimus Oy tietokoneavusteisilla puhelinhaastatteluilla.