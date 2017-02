Terrafamen uudeksi osaomistajaksi tulevalla monikansallisella Trafiguralla on tiiviit yhteydet myös Venäjälle. Esimerkiksi Financial Times ja Bloomberg ovat kertoneet öljyä ja malmia kauppaavan Trafiguran läheisestä suhteesta venäläiseen energiajättiin Rosneftiin. Trafigura on muun muassa viime vuosina välittänyt eteenpäin pakotelistalla olevan Rosneftin öljyä.

Viime syksynä suhde syveni, kun Trafigura ja Rosneft ostivat osansa intialaisesta Essar Oilista.

Linkki juttuun

Linkki juttuun