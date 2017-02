Terrafamen purkuputken vaikutukset Nuasjärvessä levinneet odotettua laajemmalle

Kaivosyhtiö Terrafamen purkuputken vaikutus Sotkamon Nuasjärvessä on levinnyt odotettua laajemmalle. Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tammi-helmikuun vaihteessa tekemien mittausten mukaan sulfaattipitoisen veden vyöhyke on talvikaudella levinnyt Nuasjärvessä noin neljän kilometrin päähän purkuputkesta. Kemiallisesti kerrostuneen vyöhykkeen pinta-ala on yli 1 200 hehtaaria, ja se ulottuu noin 6-7 metrin syvyydestä pohjaan saakka.

Kemiallisesta kerrostuneisuudesta huolimatta syvänteissä on happea, sanotaan GTK:n raportissa, jonka tilasi Kainuun ely-keskus. Kuormituksen vaikutus on kuitenkin odotettua laaja-alaisempi ja sekoittuminen hitaampaa.

Kainuun ely-keskuksen johtavan ympäristöasiantuntijan Soile Backnäsin mukaan nyt on tärkeä seurata, miten tilanne kehittyy kevätkiertoon mennessä.

- Kevätkierrossa jäät ovat lähteneet ja tuulet sekoittavat koko vesimassaa. Jos sulfaattipitoisuudet ovat kovin korkeat, tuulet eivät pääsekään sekoittamaan vesimassoja, eikä alusveteen tule happilisää, hän kertoo.

Backnäsin mukaan hapettomissa järvissä kalat eivät pysty elämään. Jos alusvesi on pitkään hapeton, järvessä lähtee liikkeelle sisäinen kierto, joka liuottaa sedimentistä ravinteita ja metalleja.

Vesi sopii pesuvedeksi

Terrafamen purkuputken kautta lasketaan käsiteltyjä jätevesiä pois kaivosalueelta Nuasjärveen. GTK:n mittaukset lokakuussa osoittivat, että syyskierto onnistui hyvin Nuasjärven ja Rehjan alueilla ja sekoitti syvänteiden veden alusvettä myöten. Viime keväänä kierto oli jäänyt vaillinaiseksi purkuputken lähimmissä syvänteissä.

Backnäs muistuttaa, että Terrafame on purkanut vesiä ympäristölupansa mukaisesti.

- Yhtiön ympäristölupahakemuksessa on arvioitu, että sulfaattipitoisuudet lähisyvänteissä voisivat kohota tilapäisesti 350 milligrammaankin litrassa. Nyt pitoisuudet ovat noin 100-200 milligrammaa litrassa, eli ollaan alemmissa pitoisuuksissa. Vaikutusalue vain on odotettua laajempi.

Nuasjärven sulfaattipitoisuudet eivät estä veden käyttöä pesu- tai löylyvetenä. Talousveden laatusuositus sulfaattipitoisuudelle on 250 milligrammaa litrassa, ja Nuasjärvessä havaitut pitoisuudet alittavat tämän.

Keväällä purkuvesien leviämistä sekä vedenlaadun kehittymistä tarkkailevat Kainuun ely-keskus, GTK ja Suomen ympäristökeskus. Tutkimustuloksista kerrotaan maalis-huhtikuussa.