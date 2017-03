Terho väläytti EU-kansanäänestystä – ehdotus vaikeuttaa hallitusyhteistyötä

Tampereen yliopisto valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari pitää ilman muuta selvänä, että perussuomalaisten hallitusyhteistyö vaikeutuu. Näin käy, koska puheenjohtajaksi pyrkivä Sampo Terho sanoo olevansa avoin sille, että seuraavien eduskuntavaalien teemana on Britannian tyylinen EU-kansanäänestys myös Suomessa. Terho sanoi tiedotustilaisuudessa, että hänen johdollaan perussuomalaiset tekisivät demokraattisen ratkaisun EU-kansanäänestyksestä.



– Tämä kertoo siitä, että EU-kriittisyys on vahvaa perussuomalaisten kenttäväen keskuudessa, vahvempaa kuin kuviteltu. Myös Euroopassa käytävä EU-kriittinen keskustelu vaikuttaa. Jos tällainen tiukka kanta otetaan, niin se vaikeuttaa yhteistyötä muiden puolueiden kanssa, koska muissa puolueissa ei tällaisia suunnitelmia ole.



Ruostetsaari huomauttaa, että suomalaiset ovat mielipidetutkimusten mukaan kohtuullisen tyytyväisiä EU-jäsenyyteen.



Mikäli perussuomalaiset tekevät demokraattisen linjauksen EU-kansanäänestyksestä, niin se sitoo puolueen edustajia myös hallitusneuvotteluissa.



– Tämä oli Terholta vahva kannanotto. Taustalla on se, puolueen kentällä ei ole oltu tyytyväisiä perussuomalaisten saavutuksiin. Halutaan tuoda julki, että puolue ajaa omia tavoitteitaan entistä vahvemmin.



Ministerikierrätyksessä Sampo Terho halusi Ruostetsaaren mukaan selvästi jättää liikkumatilaa.



– Hän ei halua sitoa käsiään ja antaa Timo Soinille avoimet kädet hallituksessa.



Ruostetsaari painottaa, että jos puolue on hallituksessa, niin politiikkaa tehdään hallituksen kautta. On vaikea saada puoluetta hallintaan, jos ei ole ministeri ja puolueen ministeriryhmän vetäjä.



Jussi Niinistön haluttomuus puolueen puheenjohtajan tehtävään ei professoria yllättänyt.



– Tämä oli selvästi sovittu kuvio. Halutaan varmistaa, että perussuomalaisten seuraava puheenjohtaja on vahva johtaja. Populistipuolue on aina vedenjakajatilanteessa, kun puheenjohtaja vaihtuu. Populistipuolueet ovat henkilökeskeisiä, joita karismaattinen johtaja johtaa.